Ну, за украинскую диктатурку

Роман Степняк

"Диктаторы расширяют свои сферы влияния и разрушают демократию изнутри государств, завладевая умами и выбором граждан через информационные технологии…Граждане всех наших стран страдают от нового вида политического оружия — информационных технологий, которые проникают непосредственно в головы людей с фейковыми новостями, с фразами непримиримости с тем, чтобы овладевать мыслями и голосом наших граждан".

Ради интриги пока не буду называть автора этой цитаты. Она вполне могла бы принадлежать кому-то из функционеров Международной неправительственной организации Freedom House, которая на днях констатировала усиление политического давления на неправительственные организации в Украине, а также "установление различных ограничений для СМИ под видом борьбы с российским влиянием".

Судите сами, весьма лояльные к самым противоречивым веяниям в отечественной журналистике функционеры Freedom House после торжеств, посвященных четвертой годовщине Революции достоинства, обнаружили ограничения свободы слова. Но функционеры привыкли изъясняться шершавым языком европейской бюрократии и вписать в свои отчеты высокие мысли о диктаторах, которые "разрушают демократию изнутри государств", по известным причинам позволить себе не могли.

В подтверждение изложенного выше, я собирался привести примеры "проникающих в головы людей технологий". И все натыкался на примеры откровенного давления на средства массовой информации, сопровождающиеся не фейковыми, а реальными наездами и угрозами, пикетами у зданий редакций, масками-шоу в журналистских кабинетах, обысками в квартирах сотрудников редакций средств массовой информации. Но все эти примеры уже стали несколько будничными и привычными.

Так уж повелось, что под прессом "разрушителей демократии", как правило, оказывались те, кто пытался слабо противостоять официальной точке зрения и вряд ли пытался всерьез "овладевать мыслями и голосом наших граждан". Тут попробуй овладеть этими мыслями, если над тобой спецслужбы, прокуроры, налоговики и сам блюститель морали и нравственности сайт "Миротворец"!

И вдруг – совершенно новый поворот! Оказалось, что "в головы людей с фейковыми новостями" стали прорываться не только откровенные агенты "российского влияния", но и вполне верные делу Революции достоинства журналисты. Оказалось, что они также не против того, чтобы "чтобы овладевать мыслями и голосом наших граждан"!

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Накануне такой пример продемонстрировал главред журнала "Новое Время" Виталий Сыч. Уж до чего идеологически правильный ресурс, а не удержался от разрушения "демократии изнутри". Журнал взял да напечатал материал с громким названием "Служили два товарища", в котором рассказал о коррупции на госзаказах военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Да, в такое сложное для страны время, когда путинские агенты травят в прямом смысле слова в Лондоне несчастного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а в далекой Сирии "друзья диктатора" распыляют то ли хлор, то ли зарин, угрожая жизни и здоровью детей и женщин Думы, журнал поднял руку на одного из самых влиятельных организаторов Революции достоинства!

Журнал привел сногсшибающие доказательства, которые, по известным причинам, даже повторять как-то стремно. Представить только, но "Новое Время" потребовало у нардепа объяснить, что старые БМП времен Варшавского договора, купленные в Чехии за сумму около 25 тыс. евро, после разборки в Польше на запчасти и сборке с модернизацией в Житомире, обходятся Украине в сумму свыше 150 тыс. дол за штуку? Зачем вообще Украина закупает старые БМП в Чехии по сложным схемам через Польшу? Почему Украина продает детонаторы через кипрские офшоры, в результате чего конечный покупатель в Сербии покупает их по цене в 7 раз выше, а Украина получает в 7 раз меньше суммы, которую за нее платит конечный покупатель? Почему Украина при этом проводит платежи через латвийский банк, который американский Минфин уже обвинил в отмывании денег? Почему сын Пашинского работает на руководящей должности в госкомпании, которая продает оружие за рубеж? Разве это, мягко говоря, не конфликт интересов и нарушение всех стандартов этики?

При этом главред отметил, что 12 апреля в офис редакции пришли адвокаты Пашинского с предложением об урегулировании. "Они в довольно вежливой форме и с улыбкой (пока не буду называть их имена) сказали, что люди хотят "рвать" "Новое Время", но есть и другой вариант, — пишет Сыч. — Я уточнил, что значит "рвать", и не имеется ли ввиду физическая угроза? Они ответили, что, мол, понимайте как хотите, люди там эмоциональные".

К чести главного редактора "Нового Времени", он не повелся на предложение адвокатов и отказался от "способа мирного урегулирования", подчеркнув при этом, что "так тупо" ему никто не угрожал даже во времена диктатора Януковича несмотря на то, что Сыч был в жесткой оппозиции и позволял себе не менее критичные публикации.

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Да, чуть не забыл. Цитата, приведенная в начале этого текста, принадлежит формальному лидеру того самого "Народного фронта" Арсению Яценюку. Того самого "фронта", в котором состоит и Сергей Пашинский, и из которого вышел целый ряд высших должностных лиц страны. Арсений Петрович произнес эти слова с трибуны 11-го Киевского форума по безопасности, открывшегося в четверг, 12 апреля. Теперь вы понимаете, что значит цитата о диктаторах, которые "расширяют свои сферы влияния и разрушают демократию изнутри государств", а также сравнение таких режимов с фоном, на котором поднимаются "такие, как Путин, как Ким Чен Ын".