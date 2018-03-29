Украинский телеканала обвинил сайт "Миротворец" в давлении и травле

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Редакция "Громадського" выступала с заявлением, в котором обвинило скандально известный сайт "Миротворец" в давлении на СМИ и в травле журналистов.

Как сообщается, конфликт начался с того, что сайт "Миротворец" опубликовал сообщение о сборе средств на "строительство секретной тюрьмы СБУ для представителей международной организации Amnesty International". В посте была использована фотография журналистки телеканала Анастасии Станко с подписью "в ожидании первой очереди".

"Анастасия является соавтором недавнего расследования "Громадського" об изолятор СБУ в Харькове, в котором незаконно содержались люди. Расследование информирует о фактах, представляющих общественный интерес, в частности, нарушения прав человека", — говорится в заявлении телеканала.

"Громадське" расценивает сообщение сайта "Миротворец" как давление на журналистику и очередной призыв к травле — метод, который "Миротворец" использует не впервые. До сих пор так и не известны результаты расследования дела по публикации "миротворцев" персональных данных почти 4 тысяч журналистов, освещавших военный конфликт на Донбассе. Среди них были, в частности, те, кто предоставлял информацию с неподконтрольных украинской власти территорий — часто, подвергаясь прямой опасности.

Публикация данных привела к целой кампании травли и запугивания отдельных журналистов и медиа, поставила под угрозу не только профессиональную деятельность, но и здоровье и жизни репортеров.

Мы считаем подобную деятельность не только недопустимой, но и откровенно опасной для свободы слова в Украине", — заявили на "Громадськом".

Редакция телеканала призвала прокуратуру Киева расследовать дело о публикации персональных данных журналистов, "а политиков, активистов, общественных деятелей, которые поддерживают и распространяют подобные сообщения, — способствовать расследованию фактов относительно незаконного содержания людей в изоляторе СБУ, изложенных в отчетах международных организаций Amnesty International, Human Rights Watch и расследовании "Громадського" "Тайный изолятор СБУ".