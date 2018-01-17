Freedom House об Украине: "частично свободная" страна

Владимир Матвеев, обозреватель

В новом отчете международной правозащитной организации Freedom House Украина попала в раздел «частично свободных стран» из-за провальной борьбы с коррупцией и угрозы свободы медиа, политического давления и нападения на журналистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным, опубликованным на сайте организации, в рейтинге «Свобода в мире» 2018 года рейтинг Украины по двум критериям (уровень политических прав и гражданской свободы) составил 3 балла (по обоим критериям) из возможных 7-ми. В связи с этим, Украина осталась в категории частично свободной. По 100-балльной системе Украина набрала 62 пункта (чем больше — тем более свободная страна).

«Неспособность власти расследовать широкомасштабную коррупцию на высших уровнях подорвала уровень поддержки правительства среди населения и влияние на попытки проведения реформ. В сфере гражданских свобод политическое давление и нападения на журналистов угрожают свободе прессы», говорится в отчете организации.

Между тем, Freedom House отмечает, что правительству удалось достигнуть прогресса по ряду реформ, в частности, здравоохранения, образования, децентрализации.

Однако, подчеркивается, что коррупция остается серьезной проблемой в Украине, а борьба с ней приостановлена. «Поскольку независимое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) столкнулось с политическим вмешательством, а глава ключевого парламентского комитета по борьбе с коррупцией (Егор Соболев) был уволен», сообщили в Freedom House.

Неправительственные организации столкнулись с новыми требованиями по раскрытию информации, а антикоррупционный суд так и не был создан в 2017 году.

Кроме того, в организации добавили, что на сегодняшний день журналисты в Украине сталкиваются с политическим вмешательством, насилием и преследованиями. В сфере гражданских свобод, политическое давление и нападения на журналистов, как отмечается, угрожали свободе медиа.

Так, украинские власти продолжают подвергать цензуре некоторые российские источники новостей и запрещать отдельным российским журналистам въезд в страну в 2017 году. В мае были применены санкции в отношении популярных российских соцсетей и интернет-ресурсов.

Ранее организации "Репортеры без границ" и Freedom House пришли к выводу, что ситуация со свободой средств массовой информации в Украине не соответствует демократическим стандартам. Напомним, Украина заняла 102-е место в рейтинге World Press Index, в котором "Репортеры без границ" оценивает уровень свободы СМИ и условия для работы журналистов в 180 странах мира.

В целом составители Отчета зафиксировали в 2017 году снижение политических прав и гражданских свобод в 71 стране и лишь в 35 смогли изменить ситуацию в лучшую сторону.

Констатируется, что на сегодняшний день демократия в мире находится в глубоком кризисе. Из доклада "Свобода в мире 2018: кризис демократии" следует, что из 195 стран 88 (45%) являются "свободными" (США, Канада, европейские страны, Бразилия, ЮАР, Австралия), 58 (30%) государств — "частично свободными" (Мексика, Боливия, Украина, Пакистан) и 49 (25%) — "не свободными".

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Авторы акцентируют внимание, что проблемы в демократических государствах ведут к росту популизма. Популисты из крайне правых партий в минувшем году получили места в парламентах Франции, Нидерландов, Германии и Австрии. Они продолжили укреплять позиции в Венгрии и Польше.

В отчете сообщается, что наиболее низкие показатели по уровню демократии приходятся на страны северо-восточной Африки, Средней Азии и Дальнего Востока. Такие страны имеют свои специфические черты, несовместимые с развитием демократии. В частности, отмечается гражданская война и диктатура в Сирии, Ливии и Южном Судане, «нефтяная клептократия» в Узбекистане, абсолютная монархия в Саудовской Аравии.