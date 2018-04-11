Уровень демократии в Украине снизился впервые за 4 года - Freedom House

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года, говорится в докладе международной неправительственной организации Freedom House.

Доклад "Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму" был опубликован в среду, 11 апреля.

Авторы отмечают, чт в 2018 году был зарегистрирован наибольший спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования в странах в переходном периоде. Уровень развития демократии в 2018 году снизился в 19 из 29 стран, которые были проанализированы в докладе.

Кроме того, второй год подряд среди этих стран наблюдается больше консолидированных авторитарных режимов, чем консолидированных демократий.

В Украине, как отмечается в докладе, впервые с 2014 года, зарегистрирован спад показателей демократических процессов. Нынешняя демократическая оценка Украины составляет 4,64 балла (где 1 балл — показатель устойчивой демократии, а 6-7 — это уже устоявшийся авторитарный режим).

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В докладе говорится, что украинские политики используют чувство патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий. Директор проекта "Страны в переходном периоде" Нейт Шенкан указал на то, что хотя реформы по децентрализации в Украине продолжаются, а меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик.

"Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство", — цитирует Шенкана "Голос Америки".

Ранее в рейтинге Democracy Index 2017, опубликованном организацией Economist Intelligence Unit, Украина заняла 83-ю позицию из 167. В "рейтинге демократий" Украина имеет общий балл 5.69.

Справка

Доклад под названием "Nations in Transit" публикуется ежегодно, начиная с 1995 года. Отчет охватывает 29 посткоммунистических стран бывшего Советского Союза, Центральной Восточной Европы и Балкан.