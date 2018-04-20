наверх
20.04.201810:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине стабильной является только коррупция - правозащитники

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (420)

    67
    По словам директора исследования Freedom House "Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism" Нейти Шенкан, правозащитники заметили в Украине спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества.
    Freedom House
    sadoitojikon.com

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Наряду с хилым экономическим ростом в Украине наблюдается и спад в развитии гражданского общества и независимых СМИ, говорится в отчете Freedom House "Страны в переходном периоде", передает "Голос Америки".

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Удар за ударом. Утонет ли Порошенко в коррупционных скандалах

    "Изменения уровня демократии неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции", — сказал директор исследования Freedom House "Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism" Нейт Шенкан.

    Он добавил, что общая оценка уровня коррупции в Украине не снизилась.

    "В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией", — отметил представитель Freedom House.

    Эксперт Института Кэннона отметил, что на вопрос о том, является ли спад демократии временным явлением или это тенденция, должно ответить руководство страны.

    Сенатор Бен Кардин призвал поддержать Украину, чтобы помочь ей победить коррупцию и добиться независимости судебной ветви власти.

    На фоне подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году эксперты прогнозируют, что давление с боку власти на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заморожена. А медицинская реформа и децентрализация будут развиваться.

    Ранее сообщается, что депутаты Киевского городского совета на заседании приняли решение создать антикоррупционную "горячую линию".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге