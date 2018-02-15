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    Экономика

    Украина вошла в десятку самых несчастных стран мира - рейтинг

    (обновлено: )73281
    Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.
    Пожилая женщина собирает пластиковые бутылки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Украина заняла 7 место в рейтинге "самых несчастных государств мира", сообщает Bloomberg. При составлении списка стран оценивался уровень инфляции и безработицы на основе прогнозов экономистов среди 66 государств.

    Гривны
    УНИАН
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    Показатели Украины в рейтинге 2018 года улучшились. Если в 2017 году она занимала 5 место в списке наиболее несчастных стран с индексом "23,8", то в текущем году украинский индекс вырос до "17,8" — 7 место.

    Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

    Таиланд опять получил статус "наименее несчастной" экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур оценен похоже.

    Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

    bloomberg
    Украина заняла 7 место среди "самых несчастных" стран мира

    Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.

    Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

    bloomberg
    Украина заняла 7 место среди "самых несчастных" стран мира

    По данным американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, Украина — единственная европейская страна, которая попала в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом.

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