Украина вошла в десятку самых несчастных стран мира - рейтинг

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Украина заняла 7 место в рейтинге "самых несчастных государств мира", сообщает Bloomberg. При составлении списка стран оценивался уровень инфляции и безработицы на основе прогнозов экономистов среди 66 государств.

Показатели Украины в рейтинге 2018 года улучшились. Если в 2017 году она занимала 5 место в списке наиболее несчастных стран с индексом "23,8", то в текущем году украинский индекс вырос до "17,8" — 7 место.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

Таиланд опять получил статус "наименее несчастной" экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур оценен похоже.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

bloomberg Украина заняла 7 место среди "самых несчастных" стран мира

Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.

Индекс несчастья основан на концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

bloomberg Украина заняла 7 место среди "самых несчастных" стран мира

По данным американского центра изучения общественного мнения Института Гэллапа, Украина — единственная европейская страна, которая попала в тройку самых несчастных стран мира вместе с Гаити и Южным Суданом.