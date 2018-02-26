Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе

Гарсия получил травму через несколько секунд после выхода команд на поле стадиона "Тумба" в Салониках: в лицо испанскому тренеру попал брошенный с трибун рулон бумаги. Инцидент попал на видео. Гарсию отвезли в больницу, где врач диагностировал травму губы и оставил тренера до утра.

Судья матча вначале отложил начало игры, а через два с половиной часа отменил ее. Матч должен был начаться в 19.30.

Клубу ПАОК в связи с происшествием грозит крупный штраф.

Местный информационный сайт thestival.gr сообщил, что после отмены матча большая группа болельщиков ПАОКа, выкрикивая оскорбительные лозунги, пыталась прорваться в раздевалку "Олимпиакоса" и стала забрасывать бутылками полицейских. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Около сотни фанатов переместилось на территорию возле стадиона, где они переворачивали мусорные баки и били автомобили.

Сейчас ситуация возле стадиона успокоилась, однако на месте остаются значительные полицейские силы.

Главный акционер ФК ПАОК Иван Саввиди не стал делать заявление для прессы и лишь принес извинения болельщикам клуба.

Полицейским 4 февраля пришлось применять слезоточивый газ против болельщиков "Олимпиакоса", которые выбежали на поле и сломали рекламные щиты после поражения команды в домашнем матче со столичным АЕКом. Встреча в Пирее тогда закончилась поражением хозяев со счетом 1:2. Перед матчем около ста фанатов "Олимпиакоса" устроили стычку с полицейскими за пределами стадиона и забросали камнями автобус с игроками АЕКа, разбив одно из окон.