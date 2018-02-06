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    Общество

    В Греции украинских моряков приговорили к 50, 200 и 400 годам тюрьмы

    (обновлено: )66541
    Как сообщил представитель Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаил Чаплыга, некоторых из задержанных украинцев уже приговорили к 50, 200 и даже 400 годам лишения свободы.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

    В Индии одесские моряки сидят за решеткой с крысами и тараканами
    Думская.net
    В Индии одесские моряки сидят за решеткой с крысами и тараканами
    В Греции около 200 украинских моряков находятся под стражей по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы, сообщает "Громадське" со ссылкой на представителя Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Михаила Чаплыгу.

    По его словам, некоторых из задержанных украинцев уже приговорили к 50, 200 и даже 400 годам лишения свободы.

    Как отметил Чаплыга, родственники задержанных моряков, ожидающих рассмотрения своих дел, обратились с просьбой предоставить переводчика, без которого задержанные не могут общаться с адвокатом и узнать подробности дела.

    Сообщается, что в ближайшее время офис омбудсмена свяжется со своими коллегами в Греции, чтобы обсудить положение украинских моряков.

    Напомним, с августа 2017 года десять украинских моряков находились в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими властями судне "Старшина Деров". Сообщается, что моряки ранее заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан — на борт судна. В январе этого года моряки прибыли в посольство Украины в Ливане.

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