РИА Новости Украина

Газета Financial Times со ссылкой на источник в Еврокомиссии сообщает, что в проекте бюджета ЕС на 2021-2027 гг., который должен быть обнародован в мае, поток европейских дотаций будет перенаправлен от стран Восточной Европы и Прибалтики на юг Союза, конкретно, в Испанию и Грецию.

Что стало причиной данного перераспределения? Усилит ли лишение дотаций евроскептические настроения в чешском обществе? Комментарий для Sputnik Пршемысла Вотавы (Přemysl Votava), заместителя председателя партии LEV 21 (Česká strana národně socialistická).

— Чешские зарплаты значительно ниже среднего уровня по ЕС. Предыдущие правительства, прежде всего, во главе с Соботкой (Bohuslav Sobotka), никогда не были настойчивыми в защите чешских национальных интересов в Евросоюзе. Напротив, перед администрацией Брюсселя мы стояли как крепостные перед дворянами… Однако это было совершенно неправильно, потому что Чешская республика является четвертой страной с наименьшей задолженностью в ЕС. В Чехии один из самых низких уровней безработицы. Короче говоря, в области экономики мы не создаем проблем для ЕС.

Даже во внешней политике мы придерживаемся решений Брюсселя. А вот упомянутые выше Греция и Испания, относящиеся к "старой гвардии" стран ЕС, входят в число стран с наибольшей задолженностью и наивысшим уровнем безработицы . Следовательно, они несправедливо пользуются благами ЕС. Восточная Европа по-прежнему остается лишь "задворками" ЕС. Вероятно, данный факт и послужил основой для этого решения.

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Чешская республика явно не согласна с таким решением. Как это несогласие может повлиять на политику Чешской республики в рамках ЕС? Или она никак не проявит себя, и даже без финансовой поддержки ЕС Прага продолжит голосовать за все решения Европейского Союза в знак солидарности?

— Субсидии для Восточной Европы, включая Чехию, безусловно, сократятся. Гражданам восточно-европейских стран объяснят это с помощью СМИ, если до этого вообще дойдет. В условиях усиливающейся антироссийской кампании, миграционных проблем, военных действий в арабском мире и выхода Великобритании из ЕС эти вопросы намеренно будут отодвинуты на второй план… Даже несмотря на то, что Испания, Греция или Италия находятся у ЕС в приоритете. У меня есть серьезные опасения, что в Чехии ложная солидарность с Брюсселем восторжествует.

Страх ЧР выражается и в политике антироссийских санкций, противоречащих интересам Чешской республики. Из-за санкций Чехия потеряла свои традиционные рынки и полностью подчинилась интересам Германии и Франции. Чешский экспорт в РФ по-прежнему находится под санкциями. Для продвижения своих национальных интересов Чехии не хватает сильных политических деятелей. Аналогично дела обстоят и с представителями Чешской республики в Европарламенте. Решения в Европарламента принимаются, главным образом, под влиянием Германии, Франции, а также упомянутой Испании.