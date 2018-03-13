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    Суд Греции приговорил украинца к 180 годам заключения

    (обновлено: )12421
    Как пишут СМИ, сам осужденный заявил, что украинские власти не помогают своим гражданам, осужденным в Греции. По его словам, они даже не знают, по каким статьям их обвиняют и как им защищаться в суде.
    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Суд Греции приговорил украинца Дениса Бровченко к 180 годам заключения за организацию перевозки сирийских беженцев, сообщает ТСН.

    Кадры с места атаки на посольство Украины в Греции
    Афинско-Македонское агентство новостей
    Появились кадры с места "огненной" атаки на посольство Украины в Греции

    "В Греции очередной украинский моряк получил огромный срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев. Греческая судебная система осудила 40-летнего Дениса Бровченко к 180 годам заключения", — говорится в сообщении.

    Бровченко заявил, что украинские власти не помогают своим гражданам, осужденным в Греции. По его словам, они даже не знают, по каким статьям их обвиняют и как им защищаться в суде.

    "Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители наших государств (консульство) игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация", — рассказал Бровченко.

    Ранее руководитель пресс-службы украинского омбудсмена Михаил Чаплыга в Facebook сообщил, что омбудсмен Валерия Лутковская и депутат Рады Ирина Суслова встретилась в греческих тюрьмах с родственниками украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию. Суслова заявила, что таких заключенных 200 человек. 

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