Торговля людьми и рабство: легко попасться, невозможно избавиться

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны 120 граждан Украины, о чем сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в колонке для "Европейской правды". Он отметил, что это были украинские моряки, которые получат наказание по местным законам.

Климкин также сообщил, что беседы консулов с арестованными свидетельствуют, что абсолютное большинство из них сознательно шло на преступление. Они понимали, что имеют дело с международной мафией. При этом 42 гражданина Украины уже осуждены в Греции и получили сроки от 8 до 25 лет.

Детальнее о проблеме торговли людьми и как защитить себя от попадания в такую ситуацию, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала адвокат, правозащитник Вита Мусатенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як можуть українці так масово брати участь у торгівлі людьми так далеко від України?

— Це проблема досить поширена у даний час. Лише тільки в минулому році, за даними міжнародної організації міграції, 1259 осіб постраждали від торгівлі людьми, і більшість з них — це чоловіки, які так чи інакше стали ланцюжком у схемы щодо торгівлі людьми, тобто, це проблема, на жаль, дуже поширена.

З урахуванням кількості екіпажу на одному кораблі подібним може займатися невеликий відсоток кораблів?

— Наскільки я знаю, це питання вже підіймалося стосовно Греції, стосовно затримання. Тобто, ця проблема існує. Але, на жаль, у нас проблема не тільки з Грецією, у нас проблема з Росією, оскільки дуже багато людей їздять туди на заробітки або погоджуються на роботу, а потім стають наркокур'єрами. Або в нас є ситуація з людьми, які поїхали працювати до Бразилії, а опинилися у Таїланді, і отримали строк по 25 років. Це, на жаль, дуже типова проблема зараз для України. Вона стосується не лише Греції, а дуже багатьох країн. І у будь-якій країні, куди людина їде, не розуміючи умов роботи, з нею може таке трапитися, як і в Греції.

Яка ситуація зараз з протидією торгівлі людьми?

— У нас є багато реклами стосовно протидії. У лютому почалася масштабна рекламна кампанія з рекламуванням гарячої лінії з протидії торгівлі людьми. Але, на мій погляд, багато людей не розуміють, що саме там написано. Тому що там зображена дуже гарна жінка, і багато людей думають, що жертвою торгівлі людьми можуть стати лише жінки. А Міжнародна організація міграції каже, навпаки, що ця проблема зараз стає не жіночою, а чоловічою. У нас є судові процеси, які відбуваються стосовно осіб, які постраждали та мають строк 25 років у Таїланді. Але, на жаль, ці суди відбуваються так рідко і без зацікавленості зі сторони держави, що казати про якусь ефективну протидію ми наразі не можемо. Тому що це дуже декларативно, держава фактично не займається цими проблемами. І будь-які зміни відбуваються лише за допомогою правозахисників, які намагаються хоч щось зробити. Але вплинути на те, як відбуваються суди або на те, щоб прокуратура робила свою справу, дуже важко. І тому, на жаль, ми бачимо, що є багато злочинів, які залишаються, на жаль, без покарання.

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Як багато Ви знаєте про цю справу в Греції?

— Я, на жаль, не знаю детально цієї ситуації. Я про неї чула на одному із заходів, які відбувалися стосовно протидії торгівлі людьми. Я знаю, що ця ситуація відбувається. Але я нею детально не займаюся. Я займаюся справою стосовно українців, які в Росії визнані наркокур'єрами, і зараз відбувається суд по цим людям. Я знаю дуже багато випадків по Таїланду стосовно осіб, які стали там жертвами торгівлі людьми. Ми бачимо типові проблеми, які відбуваються, що люди виїжджають за межі країни, не розуміючи, куди вони їдуть. Вони їдуть на роботу по туристичній візі, віддають свої документи, і потім з ними відбувається дуже багато жахливих ситуацій. У деяких випадках ці люди отримують досить серйозні роки ув'язнення за злочини, на рахунок яких вони фактично не розуміли, що є співучасниками або виконавцями цих злочинів, на жаль.

Торгівля людьми — це завжди викрадення чи примусова торгівля?

— Ні, якщо ми кажемо про торгівлю людьми, це також втягування у незаконну діяльність. По тій же Росії або по Таїланду — це люди, які їхали працювати, але вони не знали, на яких умовах. І, фактично, ставали жертвами торгівлі людьми. Але ми розуміємо, що це трудова експлуатація. Якщо ми говоримо про торгівлю людьми, не завжди, як у фільмах, відбувається викрадення людини, яку кудись везуть. У багатьох випадках людина приїздить на роботу, а по приїзду їй кажуть, що вона повинна займатися тим-то і тим-то.

Яка інформація є достатньою для працевлаштування за кордоном?

— У багатьох випадках, люди не мають ні контракту, ні робочої візи. Тобто, коли ми кажемо про безпечні умови праці, це коли ти отримав на території України робочу візу в ту країну, куди ти їдеш працювати, у тебе підписаний трудовий контракт, де прописані всі умови праці, ти перевірив організацію, що вона дійсно має право бути посередником у працевлаштуванні, або вони мають право працевлаштовувати. Це можна з легкістю перевірити через Мінсоцполітики або на сайті Мінсоцполітики. У них є відповідний відділ. Ти нікому не віддаєш свій паспорт, і ти чітко розумієш, на які умови праці ти їдеш. І ти знаєш осіб, які тебе зустрічають, і організацію, яка допоможе тобі. Це ті мінімальні заходи, які допоможуть людині, яка виїжджає працювати за кордон, щоб почуватися у мінімальній безпеці. Навіть коли їдеш за кордон, з тобою у літаку летять люди, які спілкуються і кажуть про те, що їдуть працювати. Коли ти їх спитаєш: ви взагалі розумієте, куди їдете? Багато людей каже: нас там зустрінуть, ми будемо працювати у домі у росіян, в українців, які там постійно проживають. Дуже багато випадків, коли люди просто виїжджають і навіть не розуміють, що вони там будуть робити.

Куди звертатись, якщо став жертвою торгівлі людьми? І яким чином можна цьому запобігти?

— У нас є гаряча лінія. Це номер 527, національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. Перед тим, як виїжджати працювати у будь-яку країну, коли вас запрошують на роботу, подивіться на сайті Мінсоцполітики, чи є взагалі компанія, яка вам пропонує роботу, у переліку компаній, що мають право бути посередниками у працевлаштуванні. Дізнайтеся у відповідному консульстві або посольстві, чи існує така організація, яка пропонує вам роботу на місці. Отримайте трудову візу, а не туристичну, дізнайтеся, де саме, хто вас чекає, контактні дані цієї особи. Повідомте інформацію про контактних осіб вашим родичам і ніколи не надавайте свій паспорт незнайомим людям. Завжди робіть копії, скан-копії, фотографії, які ви залишите собі на пошті або надішлете вашим друзям, або родичам для того, щоб у випадку, якщо у вас забрали паспорт, ви могли звернутися до відповідного посольства у тій країні, щоб вам змогли допомогти і зробити нові документи. І взагалі, коли виїжджаєте, дізнайтеся, які організації займаються допомогою людям, які протидіють торгівлі людьми. Таких організацій у світі дуже багато. І коли ви кудись виїжджаєте, запам'ятайте собі телефон, щоб ви могли звернутися туди. Це додаткова допомога, крім тієї, яку вам може надати посольство в цій країні. Тобто, це мінімум, який людина повинна розуміти перед виїздом.

К слову, в совместном докладе, обнародованном профильными структурами ООН и неправительственными организациями, указано, что более 40 млн людей на планете стали жертвами современных форм рабства, в том числе, принудительного труда, браков, а также сексуального насилия.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник высказал мнение, что готовится убийство рынка заграничного трудоустройства.