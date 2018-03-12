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    Украинский музыкант ждет суда в Греции за перевозку мигрантов

    (обновлено: )11010
    В Греции полиция задержала вокалиста и трубача группы Familia Perkalaba Сергея Шваюка, он уже семь месяцев ждет судебного решения по делу о перевозке нелегальных мигрантов из Пакистана.
    Украинский музыкант Сергей Шваюк задержан в Греции за перевозку нелегалов
    Фото kurs.ia.ua

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Греции полиция задержала вокалиста и трубача группы Familia Perkalaba Сергея Шваюка, его обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов и ждет приговора в тюрьме.

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    Об аресте Шваюка сообщил продюсер Оркестра Радости и Счастья Familia Perkalaba Олег Мох Игнатив.

    "Наш вокалист и трубач Серега Sergiy Shvayuk сидит сейчас в греческой тюрьме, ожидают приговора. Вместе с нами борется международный юрист Игорь Руденко, за что мы ему благодарны. Почитайте и подумайте за пацанов хорошо, общая энергия помогает. Кому не трудно, то и помолитесь, потому сроки ломят бешенные, но мы верим и надеемся. Пацаны не заслуживают этого", — написал Игнатив в Facebook.

    Вместе со Шваюком в Греции арестован еще один житель Ивано-Франковска — кузнец по специальности. Оба украинца были работниками на иностранном судне.

    "Сергей поехал на работу — ему предложили место рабочего, персонала, на судне. Судно шло из Турции в Грецию. На одной из остановок на него зашли люди. Как оказалось потом — было 60 нелегалов из Пакистана, их должны были доставить к берегам Италии. Муж ничего об этом не знал. В нейтральных водах судно задержала греческая полиция", — рассказала "Курсу" жена задержанного Людмила Шваюк.

    Украинцы находятся в заключении более семи месяцев. Дата суда пока еще не назначена.

    Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин сообщил, что украинских заключенных в греческих тюрьмах насчитывается 120 человек.

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