Названы страны с самыми большими долгами в ЕС

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о величине государственного долга стран, входящих в ЕС, наибольший объем госдолга по отношению к ВВП страны оказался у Греции — 178,6 процента.

Вторую и третью позиции заняли Италия и Португалия с показателями в 131,8 и 125,7 процента от ВВП соответственно.

Эстония с уровнем госдолга в 9 процентов от ВВП расположилась на последнем месте.

В целом в 2017 году соотношение госдолга к ВВП среди членов ЕС уменьшилось с 83,3 до 81,6 процента по сравнению с показателями предыдущего года, говорится в документе.

Ранее Минфин Украины сообщил, что соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам 2017 года сократилось до 71,8% в 2017 году с 80,9% в 2016 году; рост ВВП по итогам 2017 года составил 2,5%.