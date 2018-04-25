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    В мире

    Названы страны с самыми большими долгами в ЕС

    (обновлено: )19701
    По данным Евростата, наибольший объем госдолга по отношению к ВВП страны оказался у Греции, далее следуют Италия и Португалия. Эстония с уровнем госдолга в 9 процентов от ВВП расположилась на последнем месте.
    Флаги ЕС возле офиса Центрального европейского банка во Франкфуркте (Германия)
    REUTERS Ralph Orlowski

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные о величине государственного долга стран, входящих в ЕС, наибольший объем госдолга по отношению к ВВП страны оказался у Греции — 178,6 процента.

    Флаг Польши
    Bartosz Siedlik / AFP
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    Вторую и третью позиции заняли Италия и Португалия с показателями в 131,8 и 125,7 процента от ВВП соответственно.

    Эстония с уровнем госдолга в 9 процентов от ВВП расположилась на последнем месте.

    В целом в 2017 году соотношение госдолга к ВВП среди членов ЕС уменьшилось с 83,3 до 81,6 процента по сравнению с показателями предыдущего года, говорится в документе.

    Ранее Минфин Украины сообщил, что соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам 2017 года сократилось до 71,8% в 2017 году с 80,9% в 2016 году; рост ВВП по итогам 2017 года составил 2,5%.

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