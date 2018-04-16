От тюрьмы да сумы. Украинцы оккупировали заграничные тюрьмы

Фото Around Prague

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Греция и Италия — перевозка нелегалов

На днях стало известно, что в Греции задержали украинцев, которые переправляли мигрантов в ЕС. Так, береговая охрана у полуострова Пелопоннес задержала 64 мигранта, которых пытались доставить в Италию трое перевозчиков-граждан Украины. По данным греческих властей, мигрантов небольшими группами доставляли на микроавтобусах из Афин в порт Килини, а уже оттуда переправляли группами на яхт у греческого побережья. Свидетелями этого процесса стали местные рыбаки, которые и обратились к сотрудникам береговой охраны.

МВД Украины Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив

Подобный нелегальный заработок украинцам в Греции не в диковинку. По данным отечественного МИД, на начало минувшего месяца в стране были задержаны и удерживаются 148 украинцев, 132 из которых подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов. Сообщалось, что 105 украинцев из этого числа были осуждены к разным срокам наказания, а еще 43 на тот момент проходили следственные действия или их дела были на этапе досудебного расследования.

При этом в МИД отмечали восходящую динамику задержаний украинцев за перевозку нелегальных мигрантов. В феврале министр иностранных дел Павел Климкин после задержания в Греции моряков-украинцев подчеркивал, что абсолютное большинство из задержанных сознательно шли на преступление и понимали, что имеют дело с международной мафией.

Читайте также: Заграница нам поможет… рассосаться по миру в поисках работы

Отметим, что незаконная перевозка беженцев грозит большим тюремным сроком. В марте суд в Греции приговорил украинского моряка Дениса Бровченко к 180 годам тюрьмы за незаконную перевозку беженцев из Сирии.

Похожая ситуация с нелегальным промыслом украинцев и в Италии. За 2016 и 2017 годы в стране по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов были задержаны 40 украинцев. В МИД разъясняли, что украинцев часто нанимали через интернет якобы для перевозки туристов. Наряду с этим, в прошлом году об украинских контрабандистах писало британское издание The Sunday Times. Журналисты сообщали, что граждане Украины основали многомиллионный бизнес для перевозки на роскошных яхтах мигрантов из Турции в Южную Европу. Вместе с тем, в южной части Сицилии по этим подозрениям были арестованы восемь украинцев, еще шестеро — на Мальте и на Крите. В материале также называлась стоимость переправки нелегала из Турции в Италию — около 5500 фунтов, а всего были переправлены более 2 тыс человек.

Польша — кражи, подделки и убийства

В Польше, где работают около двух миллионов украинцев, также нередки случаи преступлений среди граждан Украины. Зачастую речь идет о мелких правонарушениях, но есть также и особо тяжкие.

Так, в марте в польском городе Кельце силовики разоблачили международную организованную преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей сигаретами. Всего были задержаны 11 человек в возрасте 25-48 лет — граждане Украины и Польши. У подозреваемых были найдены и изъяты более 22 млн сигарет без польских акцизных маркировок — это самое большое количество сигарет, найденное в этом году в Польше и одна из крупнейших партий за последние годы.

В этом же месяце в Варшаве был задержан 24-летний гражданин Украины по подозрению в подделке документов, которые необходимы для трудоустройства иностранцев. Во время обысков у подозреваемого нашли поддельные печати воеводы Нижней Силезии. Украинцу объявлено о подозрении в мошенничестве и подделке документов, ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

Не так давно польские правоохранители задержали трех граждан Украины в рамках расследования изнасилования 18-летней девушки в городе Польковице. Обвинения в изнасиловании предъявлены двум другим мужчинам, а вот украинцам и еще одному поляку вменяют то, что они не заступились за девушку. По местному законодательству им грозит до трех лет тюрьмы.

Смотрите также: Украинцы в Польше: работать — да, но не жить

В апреле в Польше задержали супружескую пару из Украины, которая подозревается в обворовывании домов неподалеку от Варшавы. По данным польских СМИ, 37-летняя женщина работала уборщицей и крала драгоценности, в то время как ее муж относил их в ломбард. Задержанные успели обворовать четыре дома и завладеть драгоценностями на более чем 100 тысяч злотых (почти 770 тысяч гривен).

В минувшем же году громкое задержание с украинцам произошло в рамках дела об убийстве. В ноябре в Гданьске задержали четверых граждан Украины по подозрению в убийстве 49-летнего соотечественника. В полиции сообщили, что мужчины хорошо знали друг друга, однако в ходе вспыхнувшего конфликта один из украинцев выхватил нож и ударил им четыре раза в живот потерпевшему, который впоследствии скончался.

Испания — самый разыскиваемый хакер JANEK SKARZYNSKI / AFP Едут за землей и недвижимостью. Рекорды и проблемы украинцев в Польше

Наряду с этим, нестандартное случай в марте произошел в Испании. Так, в Аликанте задержали 34-летнего украинца, подозреваемого в причастности к кибератакам на банки по всему миру. Сообщалось, что мужчина прибыл в Испанию еще в 2014 году.

По данным испанских СМИ, молодой человек был мозговым центром группировки Cobalt, которая действовала с 2013 года. В нее входили еще три человека: два украинца и россиянин. Действия хакеров в основном распространялись на российские банки, под атаки попали 300-400 финучреждений РФ, а деньги были похищены из 50 банков. Хакеры заражали компьютерные системы банков с помощью вредоносного программного обеспечения Carbanak и Cobalt, и это позволяло им снимать деньги с банкоматов на расстоянии, изменять банковские балансы и модифицировать счета.

Вместе с тем ущерб от деятельности хакеров оценивается в $1 млрд долларов банкам в более чем 40 странах мира. Похищенные же средства хакеры переводили в криптовалюту.

По данным материалов открытых источников интернет