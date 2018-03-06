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    В Греции возле Неапольской митрополии прогремел взрыв

    (обновлено: )5001
    Самодельное устройство повредило вход в здание митрополии, пожарные за несколько минут потушили огонь. Ночью были слышны четыре громких хлопка.
    Полиция Греции. Архивное фото
    greece.greekreporter.com

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Самодельное зажигательное устройство взорвано в ночь на вторник возле входа в здание Неапольской и Ставрупольской митрополии Греческой православной церкви в районе Неаполис в Салониках, сообщает местное издание thestival.gr.

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    Один из жителей района сказал, что примерно в 3.30 слышал четыре громких хлопка.

    Взрыв самодельного устройства повредил вход в здание митрополии, пожарные за несколько минут потушили огонь. Помещения не пострадали.

    Сотрудники службы безопасности полиции обнаружили остатки четырех газовых баллончиков. Сейчас идут поиски злоумышленников.

    Неапольская и Ставропульская митрополия была основана в 1974 году и объединяет несколько районов на западе города. Она включает в себя 53 прихода, 20 приходских столовых и другие учреждения.

    Несколько дней назад в Лондоне произошел взрыв. Как отметили, инцидент не связан с терроризмом.

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