В Греции возле Неапольской митрополии прогремел взрыв

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Самодельное зажигательное устройство взорвано в ночь на вторник возле входа в здание Неапольской и Ставрупольской митрополии Греческой православной церкви в районе Неаполис в Салониках, сообщает местное издание thestival.gr.

Один из жителей района сказал, что примерно в 3.30 слышал четыре громких хлопка.

Взрыв самодельного устройства повредил вход в здание митрополии, пожарные за несколько минут потушили огонь. Помещения не пострадали.

Сотрудники службы безопасности полиции обнаружили остатки четырех газовых баллончиков. Сейчас идут поиски злоумышленников.

Неапольская и Ставропульская митрополия была основана в 1974 году и объединяет несколько районов на западе города. Она включает в себя 53 прихода, 20 приходских столовых и другие учреждения.

Несколько дней назад в Лондоне произошел взрыв. Как отметили, инцидент не связан с терроризмом.