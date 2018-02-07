Македония изменит свое название

КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Власти Македонии готовы к географическому определению в новом названии страны, которое будет обсуждаться на переговорах с Грецией, заявил во вторник премьер-министр Зоран Заев.

Греция не согласна с тем, что после развала Югославии входившая в ее состав республика стала называться Республика Македония и блокирует ее вступление в НАТО и ЕС. По мнению Афин, нынешнее название дает возможность предъявления территориальных претензий со стороны Республики Македония на греческую область Македония. Афины обвиняют Скопье в узурпации имени ее исторической провинции, фальсификации истории и идеологии ирредентизма, которая закреплена в конституции. В последнее время Афины и Скопье активизировали переговоры о названии в рамках ООН.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в феврале сообщил, что Греция согласна на использование слова "Македония" в названии соседней страны и ждет, когда Скопье сообщит народу свои предложения. При этом в Греции проходят массовые акции протеста против использования слова "Македония" в названии соседней страны.

"Решение может быть найдено, выглядит это очень трудно, легко не будет. Но мы и не ожидали, что будет легко… Я уверен, что может быть найдено решение для этой острой, скажем так, двадцатипятилетней проблемы", — заявил Заев на специальной пресс-конференции в Скопье.

Журналисты задали главе правительства вопрос, какой вариант нового названия республики наиболее вероятно будет согласован сторонами.

"Думаю, что наши граждане должны знать, и люди в Греции должны знать это, но прежде всего, я хочу, чтобы переговоры удались. Могу только сказать, что мы готовы к географическому определению. И на этом пока остановлюсь", — ответил македонский премьер.

Он добавил, что во вторник правительство Македонии приняло решение переименовать аэропорт и главную автомагистраль страны "Александр Великий" в аэропорт Скопье и трассу "Дружба", чтобы сделать шаг навстречу Греции.

МИД Греции ранее заявил, что намерен в середине февраля представить проект договора по разрешению спора о наименовании. В македонских СМИ появился список из пяти вариантов названий, якобы предложенных спецпредставителем ООН на переговорах Мэтью Нимицем — Republika Nova Makedonija (Республика Новая Македония), Republika Severna Makedonija (Республика Северная Македония), Republika Gorna Makedonija (Республика Верхняя Македония), Republika Vardarska Makedonija (Республика Вардарская Македония), Republika Makedonija/Skopje (Республика Македония/Скопье).