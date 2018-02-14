наверх
14.02.201821:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    В мире

    Судно с украинцами и русскими попало в ЧП у берегов Греции

    (обновлено: )189
    Как отмечается, корабль сорвало ветром с якоря, и он чуть не разбилось о скалы, затем его отбуксировали в порт. Судовладелец отключил телефоны и на связь не выходит.
    Страны мира. Греция
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экипаж грузового теплохода Skylark (зарегистрировано в Палау) в составе семи человек, среди которых трое украинцев, уже неделю находится на аварийном рейде возле греческого порта Кисамос (остров Крит). Об этом сообщает благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

    Читайте также: Торговля людьми и рабство: легко попасться, невозможно избавиться

    По словам родственников моряков, судно находится в плохом техническом состоянии. Оно шло из Ливии, попало в шторм, с трудом дошло до порта Кисамос и окончательно поломалось. Подчеркивается, что судовладелец – турецкая компания NADOLU DENİZCİLİK TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. — отключил телефоны и на связь не выходит.

    Организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"
    ЧП с судном, на котором есть украинцы
    Организация "Фонд помощи морякам "Ассоль"
    ЧП с судном, на котором есть украинцы

    Однажды ночью корабль сорвало ветром с якоря, и он чуть не разбилось о скалы, затем его отбуксировали в порт.

    Обращается внимание, что продуктов питания осталось мало, иногда местные жители приносят апельсины из собственных садов. А питьевая вода изредка доставляется в бутылях.

    Skylark обесточен с 8 февраля, заработная плата морякам не выплачивается.

    Кроме украинцев на борту пребывают граждане России и Грузии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Танцующий Ким Чен Ын напугал северокорейских болельщиц на Олимпиаде
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?