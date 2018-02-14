Судно с украинцами и русскими попало в ЧП у берегов Греции

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экипаж грузового теплохода Skylark (зарегистрировано в Палау) в составе семи человек, среди которых трое украинцев, уже неделю находится на аварийном рейде возле греческого порта Кисамос (остров Крит). Об этом сообщает благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль".

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По словам родственников моряков, судно находится в плохом техническом состоянии. Оно шло из Ливии, попало в шторм, с трудом дошло до порта Кисамос и окончательно поломалось. Подчеркивается, что судовладелец – турецкая компания NADOLU DENİZCİLİK TAŞIMACILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. — отключил телефоны и на связь не выходит.

Организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" ЧП с судном, на котором есть украинцы

Организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" ЧП с судном, на котором есть украинцы

Однажды ночью корабль сорвало ветром с якоря, и он чуть не разбилось о скалы, затем его отбуксировали в порт.

Обращается внимание, что продуктов питания осталось мало, иногда местные жители приносят апельсины из собственных садов. А питьевая вода изредка доставляется в бутылях.

Skylark обесточен с 8 февраля, заработная плата морякам не выплачивается.

Кроме украинцев на борту пребывают граждане России и Грузии.