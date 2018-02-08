Климкин уточнил число украинских моряков в тюрьмах Греции

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Более 100 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию, находятся в греческих тюрьмах, сообщил в четверг в своем блоге на сайте издания "Европейская правда" министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее руководитель пресс-службы омбудсмена Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook сообщил, что омбудсмен Валерия Лутковская и депутат Рады Ирина Суслова встретилась с родственниками украинских моряков, которые находятся в тюрьмах Греции. Суслова заявила, что таких заключенных 200 человек.

"Прежде всего, хочу уточнить, что таких заключенных не 200, а 120, хотя это и не делает проблему менее острой", — написал Климкин, уточнив, что речь идет об украинских моряках, которые "перевозят нелегальных мигрантов и получают за это наказание в Греции".

Министр также отметил, что украинское посольство и консульство в Греции держат на контроле дело каждого арестованного или осужденного украинца, с каждым поддерживают личный или телефонный контакт, а также немедленно реагируют на жалобы или просьбы. "Во время следствия и суда каждому соотечественнику обеспечивается адвокат и переводчик со знанием украинского или русского языка. Отмечу, что без этого по греческому законодательству решение суда будет просто недействительным", — подчеркнул Климкин.

По его словам, нелегальная перевозка мигрантов в Греции является тяжким преступлением как, к примеру, контрабанда наркотиков или оружия.

"В то же время беседы наших консулов с арестованными свидетельствуют, что абсолютное большинство из них сознательно шли на преступление и понимали, что имеют дело с международной мафией. Это подтверждает и то, что ни один из них не решился сообщить, где, как и кто втянул их в преступную деятельность и как функционирует сеть переправки мигрантов", — отметил министр.