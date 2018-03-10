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    EgyptАir (авиакомпания)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Самолет EgyptAir
    Самолет EgyptAir перед крушением развернуло на 360 градусов
    22:47 13.06.2016
    865Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Комиссия по расследованию катастрофы сообщила в понедельник, что указанные данные полностью совпадают с теми, что были предоставлены ей со стороны греческих и британских специалистов.
    Найдены первые обломки разбившегося самолета EgyptAir
    Возле Александрии нашли первые обломки разбившегося самолета EgyptAir 
    15:26 21.05.2016
    1023Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    В сети появилось видео первых обломков потерпевшего крушение самолета A320 авиакомпании EgyptAir, которые были обнаружены возле побережья египетского города Александрия.
    Полиция возле Белого Дома в Вашингтоне
    О чем пишут в мире: Мексика выдает США "Коротышку", стрельба у Белого дома
    12:09 21.05.2016
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    Мексика разрешила экстрадицию в США наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, возле Белого дома стреляли, незадолго до падения самолета EgyptAir на борту было задымление, а в Турции депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с коллег.
    Поисковая операция египетского самолета авиакомпании EgyptAir
    Египет определил местонахождение "черных ящиков" А320 - СМИ
    08:44 21.05.2016
    592Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Близкий к расследованию источник сообщил одной из египетских газет, что "эта зона находится на расстоянии 3-4 морских мили от места падения лайнера". Самописцы ищут подлодки, а также имеющие специальное оборудование корабли ВМФ Египта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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