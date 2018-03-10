Мексика разрешила экстрадицию в США наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры, возле Белого дома стреляли, незадолго до падения самолета EgyptAir на борту было задымление, а в Турции депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с коллег.
Близкий к расследованию источник сообщил одной из египетских газет, что "эта зона находится на расстоянии 3-4 морских мили от места падения лайнера". Самописцы ищут подлодки, а также имеющие специальное оборудование корабли ВМФ Египта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".