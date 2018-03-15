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    Украинцы в тюрьмах Греции. МИД уточнил число задержанных

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    Как пояснили в МИД, в Греции есть две разные группы задержанных или осужденных украинцев: члены экипажей арестованных судов и арестованные за нелегальную перевозку мигрантов.
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что примерно 150 украинцев находятся в тюрьмах Греции, 132 из них задержаны за перевозку нелегальных мигрантов, передает УНИАН.

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    По словам Кирилича, в Греции есть две разные группы задержанных или осужденных украинцев: члены экипажей арестованных судов и арестованные за нелегальную перевозку мигрантов.

    "Я должен сообщить, что по результатам встречи в министерстве юстиции в Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и содержатся 148 граждан Украины", — отметил он.

    По его словам, 105 украинцев приговорены к различным срокам наказания, по 43 продолжаются следственные действия или дело находится на этапе досудебного следствия. Также он уточнил, что 132 человека задержаны за перевозку нелегальных мигрантов.

    "В 2017 году по решению судов из осужденных, отбывавших наказание за перевозку нелегальных мигрантов, досрочно освобождены 16 граждан Украины, отбывших треть срока… В 2018 году по решению судов освобождены трое граждан Украины, которые, собственно, отбыли треть срока, и даже меньше, чем треть", — добавил Кирилич.

    Глава ведомства Павел Климкин ранее сообщил, что в греческих тюрьмах находятся 120 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию.

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