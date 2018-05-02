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    В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод

    (обновлено: )18210
    Для защиты жителей будут введены предупредительные ограничительные меры в течение следующих двух суток в радиусе 15 км от предприятия. Людям советуют не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери.
    В Греции сгорел крупнейший в Европе аккумуляторный завод
    АМНА

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Сильный пожар произошел во вторник на крупнейшем в Европе заводе по производству батарей всех типов компании Systems Sunlight, предприятию, расположенному в районе Олвио города Ксанти на севере Греции, нанесен серьезный ущерб.

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    Компания производит батареи и аккумуляторы всех типов, возобновляемые источники энергии, в том числе солнечные батареи, 98% ее продукции экспортируется в более чем 100 стран. Компания более трех десятилетий входит в число ведущих мировых производителей систем хранения и преобразования энергии.

    Как сообщила компания, пожар начался около часа дня по неизвестным на данный момент причинам в цехе по производству батарей, через несколько часов огонь был взят под контроль.

    "Нет опасности появления токсичных газов в районе", — говорится в заявлении.

    Вместе с тем Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что для защиты жителей будут введены предупредительные ограничительные меры в течение следующих двух суток в радиусе 15 км от предприятия.

    Людям советуют не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери. Дома снаружи и местность планируется промыть большим количеством воды.

    По информации агентства, огонь уничтожил большую часть предприятия. В тушении огня участвовали 74 пожарных и 23 машины.

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    Сайт protothema сообщает, что окончательно пожар пока не ликвидирован.

    Ранее сообщалось, что на Волыни произошла огненная трагедия. В городе Рожище вспыхнул частный дом, в результате которого погибли три женщины: бабушка, мама и внучка.

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