Джоли отправилась на Ближний Восток помогать сирийским беженцам - ООН

PATRICK BAZ / AFP

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в воскресенье направило спецпосланника ООН Анжелину Джоли на Ближний Восток для решения вопроса по сирийским беженцам, заявил в понедельник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в рамках регулярного брифинга.

"Агентство по беженцам при ООН поставило нас в известность, что спецпредставитель ООН Анжелина Джоли была отправлена в воскресенье для переговоров по вопросу затянувшегося кризиса беженцев и соблюдению прав человека всех сирийцев, включая всех сирийских беженцев, проживающих в соседних странах. Будут сообщены дополнительные детали поездки Джоли в Иорданию", — сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анджелина Джоли находится на грани истощения. Источник из окружения актрисы рассказал что Джоли весит 35 килограммов, а это на два килограмма меньше, чем весит ее 11-летняя дочь Шайло. Друзья актрисы просят ее следить за питанием и не доводить себя до анорексии.