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    Джоли полетала над пустыней Намибии за штурвалом самолета

    (обновлено: )4610
    Всемирно известная актриса, звезда Голливуда Анджелина Джоли летала, принимая участие в проекте создания документального фильма "Зеленая планета королевы", посвященного работе Елизаветы II по сохранению леса.
    @angeltresjolie

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Всемирно известная актриса, звезда Голливуда Анджелина Джоли за штурвалом самолета полетала над пустыней Намибии.

    Джоли получила лицензию пилота еще в 2004 году, но летает довольно редко, и еще реже делится с поклонниками фото и видео полетов.

    В этот раз актриса летала, принимая участие в проекте создания документального фильма "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet), посвященного работе Елизаветы II по сохранению леса.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Анджелины Джоли проблемы со здоровьем. Звезда была госпитализирована из-за истощения и бессонницы.

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