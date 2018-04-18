Джоли полетала над пустыней Намибии за штурвалом самолета

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Всемирно известная актриса, звезда Голливуда Анджелина Джоли за штурвалом самолета полетала над пустыней Намибии.

Джоли получила лицензию пилота еще в 2004 году, но летает довольно редко, и еще реже делится с поклонниками фото и видео полетов.

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В этот раз актриса летала, принимая участие в проекте создания документального фильма "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet), посвященного работе Елизаветы II по сохранению леса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Анджелины Джоли проблемы со здоровьем. Звезда была госпитализирована из-за истощения и бессонницы.