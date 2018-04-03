СМИ узнали о новом увлечении Анджелины Джоли

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Актриса Анджелина Джоли увлеклась актером Итаном Хоуком, пишет Radar Online.

По данным СМИ, актеры уже давно знакомы. Джоли сыграла вместе с Хоуком в фильме "Забирая жизни" в 2004 году. Еще в то время в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.

"Анджелина и Итан очень доверяют друг другу. Последнее время они часто видятся и переписываются", — заявил источник издания.

Между тем Хоук с 2008 года женат на Райан Шохьюз. По словам источника, Хоук пока не перешел границу в отношениях с Джоли. Однако при встрече постоянно осыпает ее комплиментами.

Ранее Джоли заявила, что процесс старения и взросления воспринимает с любовью к себе и своему телу. 42-летняя кинодива заявила, что становиться старше и меняться — означает жить.