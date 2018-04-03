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    СМИ узнали о новом увлечении Анджелины Джоли

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    Джоли сыграла вместе с Хоуком в фильме "Забирая жизни" в 2004 году. Еще в то время в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.
    Американская актриса Анджелина Джоли. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Актриса Анджелина Джоли увлеклась актером Итаном Хоуком, пишет Radar Online.

    Мелисса Бейзен
    instagram.com/melwood1982/
    Как две капли воды. В сети появилась новый двойник Анджелины Джоли

    По данным СМИ, актеры уже давно знакомы. Джоли сыграла вместе с Хоуком в фильме "Забирая жизни" в 2004 году. Еще в то время в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.

    "Анджелина и Итан очень доверяют друг другу. Последнее время они часто видятся и переписываются", — заявил источник издания.

    Между тем Хоук с 2008 года женат на Райан Шохьюз. По словам источника, Хоук пока не перешел границу в отношениях с Джоли. Однако при встрече постоянно осыпает ее комплиментами.

    Ранее Джоли заявила, что процесс старения и взросления воспринимает с любовью к себе и своему телу. 42-летняя кинодива заявила, что становиться старше и меняться — означает жить. 

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