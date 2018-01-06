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    Культура

    В Голливуде снимают сериал по произведению автора "Игры престолов"

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    Произведение "Летящие сквозь ночь" впервые было опубликовано в 1980 году. Новелла повествует о восьми ученых и могущественном телепате, которые отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Группа исследователей надеется установить контакт с внеземной цивилизацией.
    Писатель Джордж Мартин держит награду за выдающийся драматический сериал для канала HBO Игра престолов
    REUTERS Mike Blake

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Еще одно произведение Джорджа Мартина будет экранизировано в виде сериала, сообщил канал Syfy. Фантастический триллер будет снят по мотивам новеллы Джорджа Мартина "Летящие сквозь ночь".

    На удивление. Актеры сериала Игра престолов показали свой реальный рост
    http://www.boredpanda.com/
    На удивление. Актеры сериала "Игра престолов" показали свой реальный рост

    Главного персонажа — доктора Агату Мэтсон — сыграет Гретхен Мол, известная по роли Джиллиан Дармоди в сериале "Подпольная империя". К касту сериала также присоединились Оуэн Мэкен, Дэвид Аджала, Сэм Страйк, Майя Эшет, Энгус Сэмпсон, Джоди Тернер-Смит и Брайан Ф. О'Бирн.

    За адаптацию исходного текста отвечает сценарист Джеффри Бюхлер. Пилотный эпизод срежиссирует Майк Кэхилл.

    В процессе создания сериала будут задействованы студия Universal Cable Productions и потоковый канал Netflix.

    Произведение "Летящие сквозь ночь" впервые было опубликовано в 1980 году. Новелла повествует о восьми ученых и могущественном телепате, которые отправились к границе Солнечной системы на космическом корабле Nightflyer. Группа исследователей надеется установить контакт с внеземной цивилизацией. Во время путешествия на корабле начинают происходить пугающие события.

    Ранее сообщалось, что звезды ставшего уже культовым сериала "Игры престолов" Кит Харингтон Роуз (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Ингритт) объявили о помолвке.

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