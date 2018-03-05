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    Появился тизер финального сезона "Карточного домика" без Спейси

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    В интернете появился тизер шестого, финального сезона популярного телесериала "Карточный домик", снятого без участия актера Кевина Спейси. Ролик выложила компания Netflix.
    Канал Netflix на Youtube

    Главную роль в заключительном сезоне исполнит Робин Райт. Ее героиня — Клэр Андервуд, жена политика Фрэнсиса Андервуда, которого играл Спейси. В финале представленного тизера Райт произносит фразу "Мы только начинаем".

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    FREDERIC J. BROWN / AFP
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    Съемки шестого сезона "Карточного домика" стартовали в январе 2018-го, на экраны он выйдет в этом году.

    Ранее Netflix решила завершить сериал "Карточный домик" сокращенным сезоном без участия прежнего исполнителя главной роли Кевина Спейси, обвиненного в домогательствах. Сезон будет включать восемь серий вместо обычных 13.

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    Сериал "Карточный домик", римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский политик Фрэнк Андервуд в исполнении Спейси. По сюжету Андервуд в рекордные сроки прошел путь от конгрессмена до президента США, используя интриги и убийства. На посту президента, где герой Спейси провел уже три сезона, Андервуд продолжает свои злодейства, в частности он "украл" с помощью интриг победу на президентских выборах.

    В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, уже 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.

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