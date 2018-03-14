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    Создатели "Игры престолов" приоткрыли тайну, как завершится сериал

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    По словам вице-президента HBO Франчески Орси, после того как члены съемочной группы дочитали сценарий, они аплодировали около 20 минут, при этом у всех на глазах были слезы.
    Кадр из сериала Игра престолов. Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен
    2013 Home Box Office, Inc.

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Создатели сериала "Игра престолов" заявили, что в заключительном сезоне шоу погибнут многие полюбившиеся зрителям герои, пишет портал Variety.

    Бумажные герои Игры престолов
    Фото instagram.com/rob.gregorio
    Фанаты оценят: бумажные герои "Игры престолов"

    Команда, работающая над съемками сериала, пообещала, что последний сезон не разочарует поклонников.

    "Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть", — заявила старший вице-президент HBO Франческа Орси.

    Она рассказала, что после того, как члены съемочной группы дочитали сценарий, они аплодировали около 20 минут, при этом у всех на глазах были слезы.

    Выход заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие саги разворачивается на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов борются за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

    "Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Сериал стал одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".

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