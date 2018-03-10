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    Дэвид Духовны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Совершенно секретно. В сети показали редкие фото Малдера и Скалли
    Такое не забывается. Актеры X-Files в совершенно необычных амплуа 
    14:30 07.02.2018
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    Актеры Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон из сериала "Совершенно секретно" (X-Files) стали звездами в начале 90-х. Космическая фотосессия Дэвида Лашапеля представит героев в совершенно необычных образах.
    Звезда имени Дэвида Духовны на аллее славы в Голливуде
    Звезда имени Дэвида Духовны появилась на аллее славы в Голливуде
    00:02 26.01.2016
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    Свою "звезду" за заслуги на телеэкране актер получил на следующий день после возвращения на экраны Фокса Малдера - телеканал Fox в воскресенье показал первую серию десятого сезона сериала после 13 летнего перерыва.
    Культовый сериал Секретные материалы перезапускают с Духовны и Андерсон
    Культовый сериал "Секретные материалы" перезапускают с Духовны и Андерсон
    23:29 18.01.2015
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    В свою очередь, президент компании Fox TV Group Дана Уолден заявила, что телесеть сейчас выбирает график съемок, удобный для всех ключевых актеров, в том числе Духовны и Андерсон.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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