наверх
10.03.201812:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ленфильм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Горит старейшая киностудия России. Видео
    Горит старейшая киностудия России 
    08:25 01.02.2018
    546
    На территории киностудии "Ленфильм" в ночь на четверг вспыхнул пожар, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По его словам, загорелось здание на площади 800 квадратных метров.
    Визит Путина на киностудию Ленфильм. Видео
    Визит Путина на киностудию "Ленфильм" 
    13:39 21.06.2016
    428
    Президент РФ Владимир Путин посетил киностудию "Ленфильм", где познакомился с современным процессом кинопроизводства. Всего на "Ленфильме" за последние три года удалось реализовать более 160 проектов.
    Актер театра и кино Георгий Жженов
    Сто лет назад родился актер театра и кино Георгий Жженов
    01:19 22.03.2015
    902
    Артист театра и кино Георгий Степанович Жженов родился 22 марта (9 марта по старому стилю) 1915 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Его родители были родом из бедных крестьянских семей Тверской губернии.
    Артист Василий Лановой в роли Анатоля Курагина на съемках кинофильма Война и мир
    В Петербурге ВВС начинает съемки сериала "Война и мир"
    16:14 26.01.2015
    237
    Британская вещательная корпорация снимет шесть серий фильма по мотивам произведения Льва Толстого. Роль Пьера Безухова сыграет американец Пол Дано, Наташу Ростову - англичанка Лили Джеймс.
    Кира Муратова
    Кира Муратова отмечает свое 80-летие
    03:00 05.11.2014
    409
    Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне - город Сороки, Молдавия).
    Киностудия Ленфильм
    "Ленфильм" планирует в течение 2-3 месяцев открыть филиал в Крыму
    12:06 22.04.2014
    20Присоединение Крыма к РФ
    Старейшая киностудия Петербурга "Ленфильм" собирается открыть филиал в Крыму, это займет два-три месяца, сообщил представитель киностудии.
    Киностудия Ленфильм
    Исполняется 95 лет с основания российской киностудии "Ленфильм"
    08:35 30.04.2013
    67
    Всего на "Ленфильме" было снято около 1500 фильмов. Среди них "Дикая собака Динго" Юлия Карасика, "Дама с собачкой" Иосифа Хейфица, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа-старшего, "Собачье сердце" Владимира Бортко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги