Артист театра и кино Георгий Степанович Жженов родился 22 марта (9 марта по старому стилю) 1915 года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург). Его родители были родом из бедных крестьянских семей Тверской губернии.
Всего на "Ленфильме" было снято около 1500 фильмов. Среди них "Дикая собака Динго" Юлия Карасика, "Дама с собачкой" Иосифа Хейфица, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа-старшего, "Собачье сердце" Владимира Бортко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".