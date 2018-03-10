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    Одесская киностудия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Кинорежиссер Вадим Костроменко
    В Одессе скончался знаменитый украинский кинорежиссер
    00:35 02.11.2017
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    На Одесской киностудии Вадим Костроменко работал 60 лет. Наиболее известными режиссерскими работами Костроменко стали художественный фильм "Квартет Гварнери" и телевизионный фильм "Секретный фарватер".
    «Молчи, грусть, молчи», 1918
    Одесская киностудия выложила в Youtube более 400 фильмов
    21:58 08.10.2016
    1855
    В сети – 414 фильмов, снятых на киностудии с 1918 года и до настоящего времени. Выложены такие известные картины, как "Весна на Заречной улице", "Место встречи изменить нельзя", "Три мушкетера" и другие.
    Арсений Яценюк
    Яценюк предложил Раде изменить закон о приватизации Одесской киностудии
    16:36 18.11.2014
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    Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение парламента. Пояснительная записка о конкретных предложениях на сайте Верховной Рады отсутствует.
    Кира Муратова
    Кира Муратова отмечает свое 80-летие
    03:00 05.11.2014
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    Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне - город Сороки, Молдавия).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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