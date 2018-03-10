На Одесской киностудии Вадим Костроменко работал 60 лет. Наиболее известными режиссерскими работами Костроменко стали художественный фильм "Квартет Гварнери" и телевизионный фильм "Секретный фарватер".
В сети – 414 фильмов, снятых на киностудии с 1918 года и до настоящего времени. Выложены такие известные картины, как "Весна на Заречной улице", "Место встречи изменить нельзя", "Три мушкетера" и другие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".