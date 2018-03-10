наверх
10.03.201807:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кира Муратова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Кира Муратова. Архивное фото
    Режиссер Кира Муратова стала почетным гражданином Одессы
    15:25 26.07.2017
    75
    Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова получила звание за большие заслуги в общественной жизни города Одессы.
    Кира Муратова. Архивное фото
    Кинорежиссера Киру Муратову пригласили в состав жюри "Оскара"
    17:00 29.06.2017
    101
    По сравнению с 2015 годом, в этом году в Американской киноакадемии количество женщин выросло на 359% и на 331% увеличилось число кинематографистов с другим цветом кожи.
    Кира Муратова. Архивное фото
    Кире Муратовой - 80 
    16:50 05.11.2014
    143
    Кинорежиссер Кира Муратова отмечает в среду 80-летие. Кира Муратова — народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины.
    Кира Муратова
    Порошенко поздравил Киру Муратову с юбилеем
    10:48 05.11.2014
    112
    Глава государства Петр Порошенко пожелал Кире Муратовой крепкого здоровья, долголетия и творческого вдохновения.
    Кира Муратова
    Кира Муратова отмечает свое 80-летие
    03:00 05.11.2014
    409
    Кинорежиссер, сценарист и актриса Кира Георгиевна Муратова (в девичестве Короткова) родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, Бессарабия, Королевство Румыния (ныне - город Сороки, Молдавия).
    Кира Муратова
    Литвинова: "Вечное возвращение" может быть последней работой Муратовой
    10:21 29.06.2013
    19
    "Кира Георгиевна плохо себя чувствует, поэтому не смогла приехать на эту премьеру. Для нее это очень важная картина. Наверное, это ее последняя работа", - сказала Литвинова.
    Кира Муратова
    На кинофестивале в Роттердаме покажут фильмы Киры Муратовой
    09:02 23.01.2013
    11
    Международный кинофестиваль в Роттердаме открывается в среду вечером картиной Пола Томаса Андерсона "Мастер". Отдельным событием кинофестиваля станет первая за пределами России и Украины ретроспектива Киры Муратовой.
    Кира Муратова
    Фильмы Киры Муратовой покажут на Роттердамском кинофестивале
    14:00 21.12.2012
    2
    В рамках фестиваля покажут все работы режиссера от фильма "У крутого Яра" до ее последней на данный момент работы "Вечное возвращение". Это первая ретроспектива Муратовой за пределами Украины и России.
    Кира Муратова
    Кира Муратова представляет фильм на Римском кинофестивале
    22:00 09.11.2012
    13
    В списке конкурсантов представлены российская лента "Небесные жены луговых мари" Алексея Федорченко и фильм "Вечное возвращение" Киры Муратовой, представляющий Украину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги