Международный кинофестиваль в Роттердаме открывается в среду вечером картиной Пола Томаса Андерсона "Мастер". Отдельным событием кинофестиваля станет первая за пределами России и Украины ретроспектива Киры Муратовой.
В рамках фестиваля покажут все работы режиссера от фильма "У крутого Яра" до ее последней на данный момент работы "Вечное возвращение". Это первая ретроспектива Муратовой за пределами Украины и России.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".