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    Роттердам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Матч Фейеноорд - Шахтер. Видео
    "Фейеноорд" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча 
    00:59 18.10.2017
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    Первый гол в матче забили голландцы на 8-ой минуте, однако "горняки" сравняли счет еще до перерыва, а во втором тайме усилиями Бернарда вышли вперед.
    Матч Лиги чемпионов Фейеноорд - Шахтер
    "Шахтер" вдесятером обыграл "Фейеноорд" в Лиге чемпионов
    23:39 17.10.2017
    406
    Матч, состоявшийся в Роттердаме во вторник вечером, закончился победой гостей со счетом 2:1. В составе "горняков" дублем отличился Бернард.
    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым
    Реакция Турции на действия Нидерландов будет жесткой – премьер
    11:52 12.03.2017
    1121Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал события в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом". Йылдырым призвал турок, проживающих в Нидерландах, к спокойствию.
    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме. Видео
    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме 
    06:13 12.03.2017
    1145Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Полиция голландского Роттердама использовала силу для разгона собравшихся у турецкого консульства демонстрантов, протестующих против мер властей Нидерландов по отношению к членам правительства Турции.
    Вручение MTV Europe Music Awards. Выступление Биби Рекса
    MTV Europe Music Awards: зрелищная церемония и победители 
    15:08 07.11.2016
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    В Роттердаме прошла церемония вручения одной из самых престижных европейских музыкальных наград MTV Europe Music Awards. Смотрите фоторепортаж с церемонии награждения.
    Заря уступила нидерландскому Фейенорду
    "Фейеноорд" vs "Заря": единственный и фатальный для луганчан гол 
    00:29 21.10.2016
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    Проходивший в Роттердаме матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный и решающий гол в ворота луганской "Зари" на 55-й минуте забил Николай Йоргенсен.
    Игроки Фейенорда радуются победе
    "Заря" уступила нидерландскому "Фейеноорду" в матче Лиги Европы
    00:06 21.10.2016
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    После поражения "Фейеноорду" "Заря" осталась на последнем месте Группы А с 1 очком, уступая "Манчестер Юнайтед" - 6, "Фейеноорду" - 6 и "Бешикташу" - 4.
    Задержание туалетного террориста. Видео
    Задержание туалетного террориста 
    03:13 19.09.2015
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    Полиция Роттердама арестовала мужчину, который забаррикадировался в туалете поезда Талис. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале Роттердама.
    Кира Муратова
    На кинофестивале в Роттердаме покажут фильмы Киры Муратовой
    09:02 23.01.2013
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    Международный кинофестиваль в Роттердаме открывается в среду вечером картиной Пола Томаса Андерсона "Мастер". Отдельным событием кинофестиваля станет первая за пределами России и Украины ретроспектива Киры Муратовой.
    Кира Муратова
    Фильмы Киры Муратовой покажут на Роттердамском кинофестивале
    14:00 21.12.2012
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    В рамках фестиваля покажут все работы режиссера от фильма "У крутого Яра" до ее последней на данный момент работы "Вечное возвращение". Это первая ретроспектива Муратовой за пределами Украины и России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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