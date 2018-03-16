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    Культура

    Скончался режиссер фильма "Зеленый фургон" и одесской "Юморины"

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    Украинский кинорежиссер Александр Павловский последние годы жизни работал в Москве. До этого он снимал на Одесской киностудии, возглавлял киностудии и телеканалы в Украине.
    Режиссер Александр Павловский
    Фото ptzgovorit.ru

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Украины Александр Павловский умер в возрасте 70 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

    Прощание с актером Олегом Табаковым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Москва прощается с Олегом Табаковым

    "16 марта 2018 года на 71-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России режиссера игрового кино Павловского Александра Ильича", — говорится на сайте союза.

    Причина смерти не уточняется.

    Напомним, что 15 марта в Москве состоялась церемония прощания и похороны актера и режиссера Олега Табакова. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

    Справка

    Александра Павловский окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма). С 1971 года — режиссер-постановщик Одесской киностудии.

    В 1993-1999 гг. — художественный руководитель киностудии "Аркадия", главный режиссер муниципального телеканала г.Одессы.

    В 1997-1999 гг. — Главный режиссер Одесского шоу-карнавала "Юморина". С 2000 года работал на различных студиях г.Москвы.

    На счету Павловского ряд известных фильмов и телесериалов: "Счастливый Кукушкин", "Ар-хи-ме-ды!", "Подарок судьбы" (совм. с Л.Павловским), "Депутатский час", "Струны для гавайской гитары", "Трест, который лопнул".

    Также он снял картины "Зеленый фургон", "На острие меча", "Светлая личность", "И черт с нами!", "Ребенок к ноябрю", "Зефир в шоколаде", "Левая грудь Афродиты", "Жрица любви", "Атлантида", "Бомба для невесты", "Адвокат", "В ритме танго", "Дети белой богини", "Петля", "Земский доктор", "Людмила".

    С 2016 года Александр Павловский снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала "Ералаш".

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