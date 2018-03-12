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    Культура

    Умер легендарный французский кутюрье

    (обновлено: )54101
    Знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши родился в 1927 году, обучался в Школе изящных искусств в Париже, а затем основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя.
    Юбер де Живанши
    Википедия

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый французский кутюрье Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года, сообщает в понедельник радиостанция RFI со ссылкой на его партнера.

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    Де Живанши родился в 1927 году, обучался в Школе изящных искусств в Париже, а затем основал собственный модный дом Givenchy, который до сих пор носит его имя.

    Согласно распространённому во французских СМИ коммюнике близких модельера, он умер во сне 10 марта. Похороны пройдут в очень узком кругу.

    В заявлении близких отмечает, что "вместо цветов и венков де Живанши предпочёл бы пожертвование в UNICEF".

    Напомним, в понедельник на 83-м году жизни скончался знаменитый актер и режиссер Олег Табаков.

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