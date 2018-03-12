Киевская городская государственная администрация Кличко и снег. Политическая приколюха Легендарный комик Кен Додд скончался в Великобритании в возрасте 90 лет спустя два дня после свадьбы, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на агента Додда.

Как пишет издание, Додд скончался в воскресенье в своем доме Ливерпуле. В трагический момент жена была рядом с ним.

В конце февраля комика выписали из больницы после затяжной болезни. Шесть недель он боролся с легочной инфекцией.

Додд известен своими ролями в картинах "Алиса в стране чудес" (1999 год) и "Доктор Кто" (1963-1989 годы). В 1982 году он был удостоен Ордена Британской империи.

Ранее сообщалось, что в Париже умер известный советский актер, который сыграл в фильмах "Следствие ведут знатоки" и "Мегрэ колеблется".