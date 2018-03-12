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    Культура

    В Британии умер легендарный комик

    (обновлено: )69401
    Комик Кен Додд известен своими ролями в картинах "Алиса в стране чудес" (1999 год) и "Доктор Кто" (1963-1989 годы). В 1982 году он был удостоен Ордена Британской империи.
    Кен Додд
    Википедия

    Виталий Кличко
    Киевская городская государственная администрация
    Кличко и снег. Политическая приколюха
    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Легендарный комик Кен Додд скончался в Великобритании в возрасте 90 лет спустя два дня после свадьбы, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на агента Додда.

    Как пишет издание, Додд скончался в воскресенье в своем доме Ливерпуле. В трагический момент жена была рядом с ним.

    В конце февраля комика выписали из больницы после затяжной болезни. Шесть недель он боролся с легочной инфекцией.

    Додд известен своими ролями в картинах "Алиса в стране чудес" (1999 год) и "Доктор Кто" (1963-1989 годы). В 1982 году он был удостоен Ордена Британской империи.

    Ранее сообщалось, что в Париже умер известный советский актер, который сыграл в фильмах "Следствие ведут знатоки" и "Мегрэ колеблется".

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