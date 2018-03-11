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    В Париже умер известный советский актер

    (обновлено: )160903
    Дмитрий Дорлиак-младший выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, играл в Ленкоме. Среди его киноработ - съёмки в фильмах "Следствие ведут знатоки", "Мегрэ колеблется".
    Артист Дмитрий Дорлиак (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Актер Дмитрий Дмитриевич Дорлиак умер в Париже в возрасте 81 года, сообщили в воскресенье близкие актера.

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    "В храме Александра Невского в Париже 2 марта прошло отпевание Дмитрия Дмитриевича Дорлиака. Он скончался в возрасте 81 года после тяжелой болезни", — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

    Дмитрий Дорлиак-младший — сын актера театра имени Вахтангова Дмитрия Львовича Дорлиака. Дорлиак-сын унаследовал профессию отца, выступал на сцене Театра на Малой Бронной, Театра на Таганке, играл в Ленкоме.

    Среди его киноработ — съёмки в фильмах "Следствие ведут знатоки", "Мегрэ колеблется" и других.

    Дмитрий Дмитриевич Дорлиак после ранней смерти отца воспитывался в семье своей тети Нины Дорлиак и пианиста Святослава Рихтера. Спустя годы он напишет о музыканте книгу под названием "Мимолетности Святослава Рихтера: воспоминания".

    Ранее сообщалось, что скончался американский актер и музыкант Дэвид Огден Стиерс, который был известен широкому зрителю по своей роли в сериале M.A.S.H.

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