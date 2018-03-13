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    Умер известный украинский телеведущий

    (обновлено: )268417
    Украинский телеведущий Олесь Терещенко стал известным благодаря выпускам новостей ТСН. Также он работал главой отдела международных новостей телеканала "1+1".
    Украинский телеведущий Олесь Терещенко

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко скончался вечером 12 марта, сообщили утром во вторник его коллеги и директор НТКУ Зураб Аласания.

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    Летом прошлого года Терещенко сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. В течение нескольких месяцев шел сбор средств для помощи журналисту и оплаты дорогостоящего лечения.

    Украинский телеведущий Олесь Терещенко во время лечения от онкологии

    Тогда же вышло несколько телесюжетов, в которых Терещенко рассказал о своей борьбе с болезнью.

    Олесь Терещенко работал ведущим новостей на ТСН, впоследствии возглавил отдел международных новостей телеканала "1+1". В последние годы он работал на национальном телевидении — канале UA:Первый.

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    Напомним, что в прошлом году в Киеве скончалась популярная телеведущая детской программы "Катрусин Кинозал" Екатерина Лозовенко.

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