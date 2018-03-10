В Британии умер известный генетик и нобелевский лауреат

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина.

Британский биолог Джон Салстон, ставший лауреатом Нобелевской премии за исследования в области генетики, скончался в возрасте 75 лет, сообщил Институт Сенгера, который возглавлял ученый.

Салстон закончил Кембриджский университет в 1963 году и позднее работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека.

В 2002 году Салстон совместно с американским ученым Робертом Хорвицом получил Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели).

После завершения проекта "Геном человека" Салстон занимался общественной деятельностью.

Напомним, 4 марта американский актер и музыкант Дэвид Огден Стиерс умер на 76-м году жизни.