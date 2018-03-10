наверх
11.03.201805:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Британии умер известный генетик и нобелевский лауреат

    (обновлено: )111
    Салстон закончил Кембриджский университет в 1963 году и позднее работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека.
    Джон Салстон
    wikipedia

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. 

    Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2017 год началась в Стокгольме. Видео
    Видеоканал Nobel Prize на Youtube
    Королевский блеск. Церемония вручения Нобелевской премии в Швеции
    Британский биолог Джон Салстон, ставший лауреатом Нобелевской премии за исследования в области генетики, скончался в возрасте 75 лет, сообщил Институт Сенгера, который возглавлял ученый.

    Салстон закончил Кембриджский университет в 1963 году и позднее работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он играл ключевую роль в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека.

    В 2002 году Салстон совместно с американским ученым Робертом Хорвицом получил Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели).

    После завершения проекта "Геном человека" Салстон занимался общественной деятельностью.

    Напомним, 4 марта американский актер и музыкант Дэвид Огден Стиерс умер на 76-м году жизни.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Георгий Тука. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине