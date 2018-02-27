В Украине умер легендарный советский летчик-испытатель

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. На 89 году жизни в Украине умер известный советский летчик-испытатель, герой СССР Юрий Курлин, сообщило во вторник украинское авиационное госпредприятие "Антонов".

"Госпредприятие "Антонов" с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин", — говорится в сообщении на странице предприятия в Facebook.

В сообщении отмечается, что Курлин "навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним — чрезвычайной, яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком".

Курлин 36 лет работал летчиком-испытателем в опытном конструкторском бюро "Антонов" в Киеве, испытывал самолеты модели Ан разных модификаций. В 1966 году за мужество и героизм при испытании новой авиационной техники был удостоен звания героя СССР. В 1985 году Курлин установил четыре мировых рекорда высоты на Ан-32. С 1994 года ушел из летно-испытательской практики, но продолжал работать инструктором-методистом.

Напомним, американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне и командовавший первым полетом космического шаттла, скончался на 88-м году жизни.