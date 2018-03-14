Умер шестикратный победитель турниров Большого шлема

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Олимпийский чемпион 1988 года, четырехкратный победитель турниров Большого шлема в парном разряде и двукратный победитель "Мэйджоров" в миксте американский теннисист Кен Флэк умер в понедельник в Сан-Франциско. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Неделю назад Флэк заболел бронхитом, который через четыре дня развился в пневмонию, а затем в сепсис. Он скончался на 55-м году жизни.

Читайте также: Он изменил представление о Вселенной. Кадры из жизни Стивена Хокинга

"Мне больно говорить о том, что наш большой друг Кен Флэк скончался прошлой ночью в окружении своей семьи. К сожалению, врачи не смогли обнаружить сепсис достаточно быстро, прежде чем он поразил все его органы. Я знаю, что Кен сражался до конца и теперь он на небесах", — написала супруга Сегусо Карлинг Бассет на своей странице в Facebook.

Флэк на протяжении пяти недель занимал первую строчку мирового рейтинга в парном разряде, на которую поднялся в октябре 1985 года. Вместе с Робертом Сегусо он дважды побеждал в парном разряде на Уимблдоне (1987 и 1988 годы), Открытом чемпионате США (1985) и Играх-1988 в Сеуле. В паре с Риком Личем стал чемпионом US Open в 1993 году. Также на его счету победы в 1986 году в миксте с Кэти Джордан на Уимблдоне и "Ролан Гаррос".

Флэк закончил профессиональную карьеру в 1996 году.

В понедельник умер всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг.