Лемуры напали на журналиста при записи сюжета

В зоопарке Норфолка (Великобритания) группа лемуров атаковала журналиста BBC News Алекса Данлопа. В момент нападения зверей он пытался записать стенд-ап для новостного сюжета.

Сначала один лемур заинтересовался Алексом, позднее прямо на его плечи прыгнули еще два примата. В конце концов, лемуры попытались вытащить наушники у Данлопа, хватали его за руки и карабкались по телу.

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В один из самых смешных моментов Алекс говорит на микрофон: "Я думаю, это одна из самых веселых частей работы — считать лемуров". Позднее он признался, что лемуры его несколько раз укусили.

Напомним, в канун Нового года группа журналистов BBC попробовала традиционные для постсоветских стран новогодние блюда: оливье, холодец и сельдь под шубой. Холодное они посчитали собачьим кормом.

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