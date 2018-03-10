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    Джеймс Бонд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Кинозал
    СМИ узнали дату выхода нового фильма про Джеймса Бонда
    02:31 25.07.2017
    64
    Пока неизвестно, кто исполнит роль агента 007. Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме появятся позднее. Дэниел Крэйг отказался от 68 миллионов фунтов, предложенных ему за возвращение в роли Бонда.
    Хакерская атака
    Хакеры украли сценарий к новому фильму про Джеймса Бонда
    18:26 14.12.2014
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    Кража скрываемого от публики сценария произошла во время взлома компьютерной сети кинокомпании Sony Pictures Entertainment в начале декабря.
    Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса Бонда. Архивное фото
    Писатель Энтони Горовиц напишет продолжение истории об агенте "007"
    17:08 02.10.2014
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    Действие будет происходить на автогонках Германии 1950-х годов, сюжет будет построен вокруг "русского следа" при организации аварии с участием знаменитого британского автогонщика Стирлинга Мосса.
    Пенелопа Крус
    Пенелопа Крус не станет новой девушкой Бонда
    19:56 14.06.2013
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    "Пенелопу не рассматривают как кандидатуру. Это полная выдумка", - пишет Us Magazine со ссылкой на источник.
    Двойники Дэниела Крейга и Джуди Денч в Музее мадам Тюссо
    Новый фильм о Джеймсе Бонде собрал рекордную кассу в Британии
    07:43 06.12.2012
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    Новый фильм о приключениях Джеймса Бонда стал лидером британского проката, собрав рекордную кассу более чем в 94 миллиона фунтов стерлингов всего за 40 дней.
    22-й фильм о легендарном секретном агенте Джеймсе Бонде Квант милосердия выходит на экраны в ноябре
    Дэниел Крейг снимется в двух новых боевиках о Джеймсе Бонде за $50 млн
    15:18 18.11.2012
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    Известный по фильмам об агенте британской разведки Джеймсе Бонде актер Дэниел Крейг подписал контракты на работу в двух новых сериях Бондианы на 31 миллион фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов).
    Двойники Дэниела Крейга и Джуди Денч в Музее мадам Тюссо
    Двойники персонажей последнего фильма о Бонде появились в Музее Тюссо
    16:57 14.11.2012
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    Дэниел Крейг и Джуди Денч были переодеты в оригинальные костюмы из фильма и перенесены в новую драматичную композицию в недавно переделанном киноуголке музея.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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