Пока неизвестно, кто исполнит роль агента 007. Кинокомпании сообщили, что детали о новом фильме появятся позднее. Дэниел Крэйг отказался от 68 миллионов фунтов, предложенных ему за возвращение в роли Бонда.
Известный по фильмам об агенте британской разведки Джеймсе Бонде актер Дэниел Крейг подписал контракты на работу в двух новых сериях Бондианы на 31 миллион фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".