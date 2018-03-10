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    LinkedIn

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Доллары
    Чистая прибыль LinkedIn в 2013 году выросла на 24%, до $26,77 млн
    14:20 07.02.2014
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    Чистая прибыль социальной сети для делового общения LinkedIn в 2013 году составила 26,77 миллиона долларов - на 24% выше показателя предыдущего года.
    Аудитория соцсети LinkedIn превысила 200 млн пользователей
    10:40 10.01.2013
    2
    Для сравнения, число пользователей сервиса микроблогов Twitter также составляет порядка 200 миллионов, а аудитория крупнейшей в мире соцсети Facebook насчитывает более миллиарда пользователей.
    Работа дизайн-студии сайта Одноклассники.ru
    Google возглавила рейтинг самых востребованных работодателей LinkedIn
    09:11 12.10.2012
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    Интернет-компания Google, производитель электроники Apple и софтверная корпорация Microsoft возглавили рейтинг наиболее востребованных работодателей, впервые составленный социальной сетью для профессионального общения LinkedIn.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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