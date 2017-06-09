Facebook и Google ищут специалиста по взаимодействию с властями РФ

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook и компания Google открыли вакансию специалиста по взаимодействию с властями РФ.

"Мы ищем высококвалифицированного специалиста по политике, в котором сочетаются любовь к интернет-сервисам типа Facebook и хорошие знания политических и правовых механизмов в России", — говорится в вакансии, опубликованной на сайте соцсети.

Отмечается, что будущий сотрудник будет работать в Варшаве. В обязанности входит отслеживание законодательных и нормативных дел в отношении Facebook в России, консультирование компании в соответствии с политическими задачами. Среди требований к кандидату работодатель выделяет опыт работы со схожими политическими задачами, в особенности, опыт работы в правительстве, а также свободное владение русским языком.

В схожей вакансии Google ищет специалиста, который " будет работать с межфункциональной командой сотрудников Google в России", и одной из его обязанностей будет "прямое взаимодействие с политиками".

Иностранные интернет-компании, работающие на территории РФ, подпадают под действие ряда законов. Например, они должны удалять противоправный контент, а также хранить персональные данные россиян на территории РФ.

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В отношении Google в России было возбуждено антимонопольное дело о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений. Оно длилось 2 года и завершилось в апреле 2017 года мировым соглашением с ФАС России, по условиям которого Google обязался выплатить все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок.

Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе — на основном экране по умолчанию.

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За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google в 2015 году на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Американская компания оспорила все акты ФАС в суде, но, проиграв несколько судебных процессов, инициировала переговоры о мирном урегулировании спора.