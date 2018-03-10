Пользователи видеосервиса Vine, запущенного на минувшей неделе сервисом Twitter, стали выкладывать на нем материалы порнографического содержания, за что данное приложение может быть удалено из интернет-магазина Apple App Store.
Пользователи мобильных устройств Apple скачали более 40 миллиардов копий приложений из фирменного онлайн-магазина Apple App Store с момента его открытия, причем почти половина всех загрузок пришлась на 2012 год.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".