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    Apple Store (online)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Приложение "ВКонтакте" исчезло из App Store
    14:19 11.02.2014
    4
    Официальное приложение "ВКонтакте" для iOS исчезло из App Store по неизвестным соцсети причинам, сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин.
    Apple iPhone 5
    Приложение для iPhone с розыгрышами попало в топ российского App Store
    16:07 02.04.2013
    16
    Программа с розыгрышами заняла шестое место в рейтинге бесплатных iPhone-приложений, а лидерство в десятке перехватили игры "Техасский Покер Холдем", Captain Antarctica и Sonic Dash.
    Apple Store
    Видеосервис Twitter может быть удален из магазина App Store
    09:47 29.01.2013
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    Пользователи видеосервиса Vine, запущенного на минувшей неделе сервисом Twitter, стали выкладывать на нем материалы порнографического содержания, за что данное приложение может быть удалено из интернет-магазина Apple App Store.
    Официальный старт продаж Apple iPhone 5 в Гонконге.
    Количество загрузок приложений из Apple App Store превысило 40 млрд
    16:56 07.01.2013
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    Пользователи мобильных устройств Apple скачали более 40 миллиардов копий приложений из фирменного онлайн-магазина Apple App Store с момента его открытия, причем почти половина всех загрузок пришлась на 2012 год.
    Apple удалила из App Store приложение, работающее с картами Google
    13:39 12.10.2012
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    Компания Apple удалила из своего интернет-магазина App Store картографическое приложение ClassicMap, которое предоставляло пользователям возможность работать с картами Google.
    Apple Store возобновил работу без видимых изменений на сайте
    13:38 05.10.2012
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    Apple Store несколько часов был закрыт для обновления в пятницу, день годовщины кончины основателя компании Стива Джобса.
    Начались продажи нового iPhone 4S
    Apple Store закрылся для обновления в день годовщины смерти Джобса
    10:16 05.10.2012
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    Онлайновый магазин корпорации Apple временно закрыт для обновления ресурса, следует из заставки, появившейся на сайте Apple Store в пятницу - в день годовщины кончины основателя компании Стива Джобса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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