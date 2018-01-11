Эксперт объяснил стремительное падение гривны

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Евро — больше 34 гривен, а доллар приближается к 29 гривен. Такова реальная картина курса в обменниках. Как отмечают эксперты, курс доллара по отношению к гривне в четверг стремительно вырос после открытия межбанковских торгов. Это также заставило Нацбанк начать активную распродажу долларов.

В чем причина очередного падения курса нацвалюты, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"Так называемый фактор сезонности у нас присутствует на протяжении всей независимости Украины: 20 лет у нас в конце декабря начинаются жесточайшие колебания курса. И поэтому, понимая такие тенденции, государство могло бы минимизировать подобные колебания и двигаться дальше. Однако, этого не происходит, почему? Потому что конец года, большое вливание в реальную экономику денежных средств. Это и бюджетные деньги, это и различные обязательства, или популистские обязательства перед пенсионерами. Так, в конце декабря было заявлено, что будут выплачивать пенсии не только за декабрь, а и за январь", — пояснил эксперт.

В конце 2017 года, когда были колебания гривны, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что нестабильность курса носит сезонный характер и прекратится в январе.