Пройден психологический рубеж: НБУ обвалил гривну по отношению к рублю

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 15 января, гривна продолжает падать по отношению к доллару, евро и российскому рублю.

Официальный курс доллара на 15 января — 28,53 грн/долл. Рост составил 9 копеек по сравнению с курсом доллара на 12 января.

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Курс евро на 15 января — 34,63 грн/евро (рост 45 копеек)

Курс российского рубля 5,04 грн/10 рублей (рост на 5 копеек).

Ранее заместитель главы Нацбанка Олег Чурий объяснил рост курса доллара по отношению к гривне в последние дни сезонными факторами и заявил, что ожидает стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке.

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