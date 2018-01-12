Рождественское ралли доллара: что ни день - рекорд курса

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Надежды на то, что праздники как-то сгладят спрос на американскую валюту не оправдались. Как только 9 января были открыты торги на межбанке, спрос на доллар стал заметно опережать предложение. Во вторник межбанк закрылся в рамках 28,25-28,30 грн./$.

В среду, 10 января, официальный курс НБУ стартовал на уровне 28,20 грн, а закончился на показателе 28,35 грн.

По мнению банкиров, основным фактором, который негативно влиял на курс, является вывод дивидендов за границу иностранными компаниями. Как известно, в середине ноября НБУ расширил возможности бизнеса по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте.

Украинские компании теперь могут выплачивать иностранным инвесторам дивиденды, начисленные не только за 2014-2016 годы, но и за период до 2013 года включительно. Ежемесячный лимит составит не более $2 млн на одно юридическое лицо (эмитента, депозитарное учреждение или иностранного инвестора). В конце декабря 2017-го и. о. главы НБУ Яков Смолий заявил о намерении центробанка увеличить ежемесячный лимит репатриации дивидендов на одно юридическое лицо.

По данным регулятора, только за 2017 год иностранцы вывели в виде дивидендов 1,8 млрд. долларов. Это вызвало обеспокоенность у НБУ.

"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", — добавил замглавы НБУ Олег Чурий.

Вторым фактором подорожания доллара является почти никак не контролируемая эмиссии гривны. Жители столичной Троещины наблюдали чуть ли не ежедневную вереницу инкассаторских грузовиков, которые возят с Монетного двора напечатанную гривну.

В прошлом месяце состоялось рекордное опустошение денег на едином казначейском счете (ЕКС). По данным ГФС, в декабре остатки на ЕКС сократились в 10,6 раза, или на 49 млрд грн, что является рекордным показателем. Согласно сообщению Госказначейства, остатки на ЕКС на начало 2018 года оказались в 2,8 раза меньше показателя годичной давности. Таким образом, из-за непродуманное политики государства, которое в конце года решила израсходовать основные бюджетные программы, закрома казны в начале года остались почти пустыми.

Теперь для покрытия дефицита на едином казначейском счету необходимо печатать еще больше национальной валюты.

По мнению некоторых либеральных экономистов, колебания курса не должно вызывать опасений.

"Мы начинали год с 27 грн, закончили год с курсом 28, изменение на одну гривну это три процента. Безусловно, у нас есть сезонность колебания курса гривны. Гривна слабеет осенью, потому что сезонность и под новый год, потому что бюджет начинает тратить деньги, и она усиливается, когда аграрии начинают тратить доллары, которые они хранят кэшем в мешках. Сейчас мы переживаем давление, которым мы связываем с бюджетными расходами. У нас же есть традиция — тратить деньги в конце года, плюс выплаченная наперед пенсия. В систему попадает дополнительная ликвидность, и она давит на курс. Нацбанк пытается сглаживать курс, выходя на межбанк, как это было в пятницу. В целом движения курса адекватно рыночным факторам", — отметил экономист Сергей Фурса.

Впрочем, население не так радужно оценивает будущее гривны, поэтому запасается "зеленым" на "черный день". Курс на наличном рынке в среду вырос до уровня 28,40-28,50 грн. До новой психологической отметки в 29 грн осталось не так уже и много. Вся надежда на аграриев, которые ближе к февралю начнут массово закупать семена, минудобрения и солярку для весенней посевной. Однако надежды слабые.

"Нестабильность курса гривны с первых дней 2018 года потенциально очень опасна, и поэтому население не перестанет держать на руках доллары и евро. Чего греха таить, судьба украинского рынка печальна, впереди нас ждут еще большие потрясения. А учитывая тревожные макроэкономические показатели и отказ нардепов принимать законопроект "О рынках капитала и регулируемых рынках", Кабмину Владимира Гройсмана не следует оттягивать начало переговоров о реструктуризации государственного долга. Ведь уже в I квартале 2018 года госбюджет-2018 начнет разваливаться.

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Кредит Международного валютного фонда нас не спасет, а регионы продолжат просить и просить у Киева денег. "Печатный станок" включен и работает. И все только и требуют выпускать, выпускать, выпускать облигации внутреннего государственного займа, чтобы, увеличивая внутренний гривневый долг, хоть как-то выполнять огромные социальные обязательства. Тогда почему, кряхтя и надрываясь, должны держать на своих плечах гривну бедные украинцы, а крупные игроки, близкие к власти, наоборот, продолжают активно уходить в наличные доллары и евро?" — заявил в своем блоге директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

По его мнению, гривна теперь расплачивается за все ошибки исполнительной и законодательной власти.