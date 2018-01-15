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    Бортник: денег нет. Это все, что надо знать об образовательной реформе

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    За последний год финансирование госорганов в Украине выросло на 50-70%, силовиков и чиновников – в разы, а вот КНУ им. Т. Шевченко – главному университету страны – не хватает денег на отопление, отмечает политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    У украинских студентов — неожиданные каникулы. Ряд высших учебных заведений Одессы закрыли до конца февраля из-за нехватки средств на оплату отопления, сообщил местный сайт 048.ua со ссылкой на преподавателей и студентов Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным издания, причиной стало то, что университеты не могут оплатить отопление учебных корпусов. Кроме этого, с Нового года стали действовать новые нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму в силу финансовых причин не могут позволить себе учебные заведения.

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    В связи с этим политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник привел еще один случай "экономии". 

    "Студентов главного ВУЗа страны — Национального университета им. Т. Г. Шевченко — отправляют до весны учиться дистанционно "с целью уменьшения счетов за отопления". Это все, что надо знать об образовательной реформе", — написал политолог у себя в Facebook. 

    Руслан Бортник/Facebook

    В среднем финансирование органов власти в Украине за последний год выросло на 50-70%, "внутренних" силовиков и чиновников – в разы, а университету не хватает денег на отопление, добавляет Бортник.

    "Это демонстрация государственных приоритетов?"  — задается вопросом эксперт.

    По сообщениям СМИ, с целью экономии средств во время отопительного сезона студенты КНУ им. Т.Г Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучение.

    Напомним, зимой 2016 года студенты этого вуза несколько раз устраивали массовые акции протеста из-за плохо отапливаемых корпусов на ВДНХ.

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