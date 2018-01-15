Бортник: денег нет. Это все, что надо знать об образовательной реформе

РИА Новости Украина

У украинских студентов — неожиданные каникулы. Ряд высших учебных заведений Одессы закрыли до конца февраля из-за нехватки средств на оплату отопления, сообщил местный сайт 048.ua со ссылкой на преподавателей и студентов Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

По данным издания, причиной стало то, что университеты не могут оплатить отопление учебных корпусов. Кроме этого, с Нового года стали действовать новые нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму в силу финансовых причин не могут позволить себе учебные заведения.

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В связи с этим политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник привел еще один случай "экономии".

"Студентов главного ВУЗа страны — Национального университета им. Т. Г. Шевченко — отправляют до весны учиться дистанционно "с целью уменьшения счетов за отопления". Это все, что надо знать об образовательной реформе", — написал политолог у себя в Facebook.

Руслан Бортник/Facebook

В среднем финансирование органов власти в Украине за последний год выросло на 50-70%, "внутренних" силовиков и чиновников – в разы, а университету не хватает денег на отопление, добавляет Бортник.

"Это демонстрация государственных приоритетов?" — задается вопросом эксперт.

По сообщениям СМИ, с целью экономии средств во время отопительного сезона студенты КНУ им. Т.Г Шевченко до 1 марта 2018 года переведены на дистанционное обучение.

Напомним, зимой 2016 года студенты этого вуза несколько раз устраивали массовые акции протеста из-за плохо отапливаемых корпусов на ВДНХ.