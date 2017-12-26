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26.12.201708:41
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    Доллар стремительно дорожает перед праздниками: новые курсы от НБУ

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    Курс гривны летит в пропасть (32)

    (обновлено: )14501
    Официальный курс доллара приблизился к отметке в 28 грн/долл. Национальный банк также продолжает повышать курс европейской валюты.
    Доллары
    torange.ru

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 26 декабря, гривна продолжает обесцениваться.

    По сравнению с предыдущей неделей курс доллара повысился на 10 копеек — до 27,95 грн/долл.

    Курс евро также поднялся на 10 копеек — до 33,13 грн/евро.

    Курс российского рубля на 26 декабря 4,79 грн/10 рублей.

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    В конце минувшей недели, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что колебания курса валют носят сезонный характер.

    Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк предупредил, что заложенный в бюджет курс доллара на уровне 30,1 грн/долл может стать реальностью.

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