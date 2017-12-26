Доллар стремительно дорожает перед праздниками: новые курсы от НБУ

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 26 декабря, гривна продолжает обесцениваться.

По сравнению с предыдущей неделей курс доллара повысился на 10 копеек — до 27,95 грн/долл.

Курс евро также поднялся на 10 копеек — до 33,13 грн/евро.

Курс российского рубля на 26 декабря 4,79 грн/10 рублей.

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В конце минувшей недели, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что колебания курса валют носят сезонный характер.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк предупредил, что заложенный в бюджет курс доллара на уровне 30,1 грн/долл может стать реальностью.